นพ.สรณ ย้ำยังทำหน้าที่ประธาน กสทช. รอพระบรมราชโองการ

27 กรกฎาคม 2569 นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ยืนยันยังคงปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. ตามกฎหมาย โดยระบุว่าการพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง ก็ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานต่อ พร้อมย้ำว่าได้ใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อโต้แย้งกรณีกรรมการสรรหาระบุว่าสละสิทธิ์จากตำแหน่ง
ระหว่างการประชุม กสทช. ที่มีวาระสำคัญในช่วงเช้าวันนี้ กรรมการ 3 คนได้เดินออกจากห้องประชุม ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้ และต้องเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่ 5-6 สิงหาคม เพื่อรอการพิจารณาอีกครั้ง
นพ.สรณยังกล่าวย้ำว่า "ไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระบรมราชโองการ" พร้อมระบุว่าคำวินิจฉัยหรือความเห็นใดๆ ต้องอยู่ภายใต้กระบวนการตามกฎหมาย และจะยังคงปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง