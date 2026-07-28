เบาหวานในเด็ก อันตรายไม่แพ้ผู้ใหญ่
เบาหวานในเด็ก
คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเบาหวานเป็นโรคในผู้ใหญ่ แต่ในความเป็นจริงโรคเบาหวานในเด็กก็สามารถเกิดได้เช่นกัน โดยเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตามปกติ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง และร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ตามปกติ ซึ่งหากเป็นเบาหวานที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้
สารบัญ
ชนิดของโรคเบาหวานในเด็ก
อาการเบาหวานในเด็ก
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในเด็ก
การรักษาโรคเบาหวานในเด็ก
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ชนิดของโรคเบาหวานในเด็ก
เบาหวานที่พบบ่อยในเด็กมี 2 ประเภท ได้แก่
เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ตามปกติ เกิดจากมีภูมิต้านทานตนเองมาทำลายเบต้าเซลล์ของตับอ้อนทำให้ผลิตอินซูลินไม่ได้จึงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเบาหวานในเด็กที่พบได้น้อยกว่าชนิดที่ 1 เกิดจากร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ต้องการอินซูลินในปริมาณมากกว่าปกติร่วมกับมีความบกพร่องของการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน มักพบในเด็กโรคอ้วน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย
อาการเบาหวานในเด็ก
มีอาการสำคัญ คือ ดื่มน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืน หรือปัสสาวะรดที่นอน กินเก่ง แต่น้ำหนักลด อ่อนเพลีย มองเห็นไม่ชัด ถ้ามีอาการรุนแรงจะพบภาวะเลือดเป็นกรด ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจหอบลึก ซึม ภาวะขาดน้ำจนช็อก หมดสติได้ สำหรับเบาหวานชนิดที่ 2 มักจะมีอาการช้าๆ ไม่รุนแรง และมีภาวะอ้วนร่วมด้วย พบมีการดื้อต่ออินซูลิน เช่น มีรอยดำและหนาขรุขระที่คอ รักแร้ หรือข้อพับ คล้ายกับขี้ไคล
การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในเด็ก
พิจารณาตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในเด็กอ้วนที่มีอายุมากกว่า 10 ปี หรือเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว ที่มีปัจจัยเสี่ยง 2 ใน 4 ข้อดังนี้
บิดา มารดา พี่น้องหรือปู่ย่า ตายาย เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือมารดาเป้นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 130/85 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป
เมื่อพบว่าเด็กมีรอยดำและหนาขรุขระที่คอ รักแร้ หรือข้อพับคล้ายกับขี้ไคลขัดไม่ออก ซึ่งเป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้ว
มีประวัติน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 เมื่อเทียบกับประชากรในกลุ่มเดียวกัน ณ อายุครรภ์นั้นๆ