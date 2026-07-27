ป้องกันลูกน้อยจากโรคติดเชื้อไอพีดีด้วย..วัคซีน IPD 15 สายพันธุ์
ปัญหาสุขภาพของลูกน้อยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนไม่อยากให้เกิด โดยเฉพาะโรคอันตรายต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กทารกอย่างโรคติดเชื้อไอพีดี
คือโรคติดเชื้อชนิดลุกลามที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือปอดอักเสบรุนแรง จนอาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ ซึ่งพบมากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
อาการของการติดเชื้อนิวโมคอคคัส มีอาการได้หลายอย่างขึ้นกับอวัยวะที่มีการติดเชื้อได้แก่
โรคปอดอักเสบ มักจะมีอาการ ไข้ ไอ หายใจเร็ว หอบเหนื่อย
ติดเชื้อที่ระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง งอแง ซึม ชัก
ติดเชื้อในกระแสเลือด จะมีไข้สูง ซึม อาจมีภาวะช็อค และอาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้เชื้อนิวโมคอคคัสยังสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น โรคไซนัสอักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ
การดูแล หรือป้องกันอย่างไร.. ให้ห่างไกลจากโรคไอพีดี
หลีกเลี่ยงไปอยู่ในสถานที่แออัด
หมั่นรักษาสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ รักษาความสะอาดของใช้ หรือของเล่นของลูกเป็นประจำ
สวมหน้ากากอนามัย
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสมให้กับลูกน้อยด้วยการฉีดวัคซีน IPD
แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง
สามารถเริ่มฉีดได้เมื่ออายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป และฉีดเข็มต่อไปเมื่ออายุ 4 เดือน และ 6 เดือน และฉีดกระตุ้นอีก 1 ครั้ง ในช่วงอายุ 12-15 เดือน
แนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ปัจจุบันมีวัคซีน IPD 3 แบบ คือ 10, 13 และ 15 สายพันธุ์