ดร.โสภณ เปิดศึกเดือด! เหน็บ ท๊อป จิรายุส ปมบิทคับถูกแฮก 1.7 พันล้าน

ดร.โสภณ พรโชคชัย นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ โพสต์ข้อความพาดพิง ท๊อป–จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งบิทคับอย่างร้อนแรง โดยยกกิจวัตรทั้งการนอนแช่น้ำแข็ง กินอาหารคลีน และเปิดเครื่องปรับอากาศ 16 องศา มาเหน็บแนมว่าให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง จนไม่รู้ว่าเกิดความเสียหายมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาทภายในบริษัท
โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณี ก.ล.ต.กล่าวโทษบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และอดีตกรรมการ 2 ราย หลังตรวจพบว่าเหตุโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท เมื่อปี 2564 ไม่ได้ถูกรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามข้อเท็จจริง โดยอดีตผู้บริหารรายหนึ่งออกมายอมรับว่าเป็นผู้ตัดสินใจปกปิดเหตุการณ์ เพราะเกรงว่าจะเกิดการแห่ถอนสินทรัพย์ พร้อมระบุว่าได้จัดหาเหรียญกลับคืนจนครบแล้วและลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม บิทคับยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ทำให้ลูกค้าสูญเสียทรัพย์สิน โดยระบุว่าสินทรัพย์ของลูกค้ายังคงปลอดภัยและครบถ้วน ขณะที่โพสต์ของ ดร.โสภณ จุดกระแสถกเถียงอย่างกว้างขวาง ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามเรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใส และฝ่ายที่มองว่าควรแยกเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวออกจากความรับผิดชอบทางธุรกิจ รวมถึงต้องรอผลการสอบสวนตามกระบวนการกฎหมายต่อไป