ดีเอสไอแกะเส้นเงิน พบโอนถึงผู้สมัคร สว. ก่อนเลือกจังหวัด 1 วัน

เปิดข้อมูลเส้นทางการเงิน! เอกสารในสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ระบุว่า ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 พบการโอนเงินจากบัญชีของ สุบิน ศักดา จำนวน 11 รายการ รวม 34,000 บาท โดยผู้รับโอน 10 จาก 11 คน เป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในจำนวนนี้ 10 รายการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 หรือก่อนการเลือก สว. ระดับจังหวัดเพียง 1 วัน
จากข้อมูลของพนักงานสอบสวน ระบุว่า สุบินเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นคณะทำงานรวมถึงผู้ช่วยดำเนินงานของ พิชัย ชมภูพล สส.สุราษฎร์ธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย ขณะที่บัญชี TikTok ชื่อ @subinsakda ยังปรากฏข้อความบนเสื้อระบุว่า "สุบิน ศักดา ผู้ช่วย สส.พิชัย ชมภูพล เขต 6 สุราษฎร์ธานี" ด้วย
พนักงานสอบสวนยังระบุว่า ผู้รับโอนทั้ง 10 คนผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัด โดยมีเพียง เมธา หมานพัฒน์ ที่ผ่านเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ ด้านสุบินให้การชี้แจงว่า เงินที่โอนออกแต่ละรายการเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ชำระหนี้ ซื้อพระเครื่อง ค่าเช่ารถตู้ ค่าปุ๋ย ค่ายาฉีดทุเรียน ค่าซื้อตอไม้ ค่านวด และค่าน้ำมัน ขณะที่คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนของดีเอสไอ