อนุทิน คอมเมนต์เอง “รับทราบ รับปฏิบัติครับผม” หลังเพจหนุนฟ้อง ยิ่งชีพ ไอลอว์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้ง หลังยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกับ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) จากกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเพจเฟซบุ๊ก "รักษาแผ่นดิน" โพสต์ข้อความสนับสนุนให้นายอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการฟ้องนายยิ่งชีพจนถึงที่สุด ก่อนที่นายอนุทินจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยข้อความสั้นๆ ว่า "รับทราบ รับปฏิบัติครับผม" สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
การตอบคอมเมนต์ดังกล่าวถูกจับตาว่าเป็นการส่งสัญญาณยืนยันจุดยืนในการเดินหน้าดำเนินคดีตามที่เคยประกาศไว้ ท่ามกลางกระแสถกเถียงทางการเมืองเกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. ซึ่งยังคงเป็นประเด็นร้อนและได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง