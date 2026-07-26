ธนพร ซัดกลับพรรคส้ม ตรวจฮั้ว สว. ต้องทุกสี อย่าใช้สองมาตรฐาน

ดร.ธนพร ศรียากูล นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมือง วิจารณ์การเคลื่อนไหวของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการ iLaw กรณีตรวจสอบข้อกล่าวหาฮั้วเลือก สว. โดยตั้งข้อสังเกตว่า การตรวจสอบควรใช้มาตรฐานเดียวกับทุกฝ่าย ไม่ควรหยิบยกเฉพาะพฤติกรรมของฝ่ายการเมืองที่เห็นต่าง พร้อมระบุว่าในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี 2567 หลายกลุ่มการเมืองต่างมีความพยายามจัดทีมผู้สมัครและบริหารคะแนนเช่นกัน
ดร.ธนพร ระบุว่า การรวมกลุ่ม พบปะ หรือแนะนำตัวผู้สมัคร เป็นกิจกรรมที่กติกาเปิดโอกาสให้ดำเนินการได้ และไม่อาจตีความว่าเป็นความผิดโดยอัตโนมัติ หากจะกล่าวหาว่าเป็นฮั้ว จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน เช่น เส้นทางการเงิน การจ่ายผลประโยชน์ หรือข้อตกลงแลกเปลี่ยนคะแนนเสียง ไม่ใช่อาศัยเพียงภาพการรวมตัวหรือการจัดกิจกรรมร่วมกัน พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดกิจกรรมของฝ่ายหนึ่งจึงถูกอธิบายว่าเป็นการสร้างเครือข่ายตามปกติ แต่เมื่อเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายกลับถูกมองว่าเป็นการฮั้ว
พร้อมกันนี้ ดร.ธนพร ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างเท่าเทียม และย้ำว่าการตรวจสอบควรดำเนินไปบนหลักฐานและความเป็นธรรม ไม่ใช่การตัดสินจากกระแสสังคมหรือจุดยืนทางการเมือง โดยระบุว่า "ถ้าจะตรวจสอบก็ตรวจสอบให้หมดทุกสี อย่าใช้มาตรฐานแบบของตัวเองทำได้ แต่พอฝ่ายอื่นทำกลับเรียกว่าฮั้ว" พร้อมมองว่า ประชาชนต้องการเห็นกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส ใช้มาตรฐานเดียวกับทุกฝ่าย และให้ผู้กระทำผิดรับผิดตามกฎหมายหากมีหลักฐานพิสูจน์ได้