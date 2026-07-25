ดราม่า BTS ยังไม่จบง่ายๆ Edo พลีชีพทำลายศักดิ์ศรีอาหารอิตาลี ชาวเน็ตไทยแห่ร้อง “พอแล้ว คุณไม่ผิด”

ดราม่านักท่องเที่ยวอิตาลีป่วนรถไฟฟ้า BTS ยังส่งแรงกระเพื่อมไม่หยุด ล่าสุด Edo Eats Wrong คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอิตาลีผู้หลงรักเมืองไทย ขอรับบทตัวแทนหมู่บ้าน แบกรับความเคียดแค้นแทนเพื่อนร่วมชาติด้วยวิธีที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับคนอิตาลี เริ่มจากโพสต์ภาพนั่งเผชิญหน้ากับพิซซ่าที่รับประทานคู่กับมะม่วงเบาฝานและซอสมะเขือเทศ พร้อมข้อความว่า “สิ่งที่คนไทยอยากทำกับคนอิตาลี หลังจากเห็นข่าวนักท่องเที่ยวบน BTS” จนชาวเน็ตไทยเข้ามาขยี้กันสนั่น ทั้งเรียกร้องให้หักเส้นสปาเกตตี ทำพิซซ่าหน้าส้มตำ เติมทุเรียน หรือยกระดับเป็นพิซซ่ามะม่วงน้ำปลาหวาน
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เมื่อเสียงเรียกร้องดังขึ้นเรื่อยๆ Edo จึงกลับมาเปิดบทเรียนที่ 2 คราวนี้เจ้าตัวนำเส้นสปาเกตตีมาหักครึ่งด้วยสองมือต่อหน้ากล้อง พร้อมระบุว่า “เอาให้สาสมแก่ใจ” ก่อนปิดท้ายด้วยภาพยกมือไหว้ราวกับขอขมาต่อบรรพบุรุษแห่งครัวอิตาลี และเขียนคอมเมนต์สั้นๆ ว่า “ขอโทษครับแม่” ภาพดังกล่าวยิ่งสร้างทั้งเสียงหัวเราะและความเอ็นดู เมื่อชาวเน็ตแซวต่อให้นำเส้นไปตำป่า ใช้แทนขนมจีน หรือหักด้วยเข่าให้สมกับคำท้า
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ท่ามกลางมุกตลกและการแซวกันอย่างหนักหน่วง มีชาวไทยจำนวนมากเข้ามายืนยันว่า Edo ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และไม่จำเป็นต้องรับผิดแทนคนอื่น หลายคนระบุว่า คนไทยสามารถแยกแยะได้ ไม่ได้เหมารวมชาวอิตาลีทั้งประเทศจากพฤติกรรมของคนเพียงกลุ่มเดียว พร้อมขอบคุณที่เขารักเมืองไทยและเลือกใช้เสียงหัวเราะคลายบรรยากาศตึงเครียด จากผู้ที่ตั้งใจรับกรรมแทนเพื่อนร่วมชาติ สุดท้าย Edo กลับได้รับข้อความให้อภัยล้นหลามว่า “พอแล้ว คุณไม่ผิด เรารักคุณเหมือนเดิม”
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ขอบคุณภาพ: Edo Eats Wrong