ขอโทษแล้ว ถึงเวลาความใจกว้าง ไม่ใช่การตามล่า

หลังกรณีกลุ่มเยาวชนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ล่าสุด "สว.บัส" เทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็น โดยระบุว่า แม้การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่เมื่อคณะเยาวชน สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ในไทย ได้ออกมาแสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษแล้ว สังคมไทยควรเปิดใจให้อภัย
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เทวฤทธิ์ระบุว่า การติดตามหรือพยายามบุกไปหากลุ่มเยาวชนดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสม พร้อมมองว่าความใจกว้างและการให้อภัยหลังมีการยอมรับความผิดและแสดงความรับผิดชอบ เป็นแนวทางที่ควรเกิดขึ้นในสังคม มากกว่าการปล่อยให้กระแสความโกรธบานปลาย
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โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการให้อภัยหลังการขอโทษ และผู้ที่มองว่าผู้ก่อเหตุควรรับผิดชอบต่อการกระทำของตนอย่างเหมาะสม ขณะที่ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง