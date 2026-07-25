จบดราม่าหรือไม่? เปิดไทม์ไลน์วัยรุ่นอิตาลีป่วน BTS จากคลิปไวรัลสู่คำขอโทษ

เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมส่งเสียงดังและสร้างความเดือดร้อนบนรถไฟฟ้า BTS ก่อนผู้โดยสารหญิงชาวไทยจะเข้าไปตักเตือน แต่กลับเกิดการโต้เถียง มีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม ชูนิ้วกลาง และมีพฤติกรรมยั่วยุหลังลงจากขบวนรถ เหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกเป็นคลิปวิดีโอและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
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หลังคลิปกลายเป็นกระแส บริษัททัวร์ที่ดูแลคณะนักท่องเที่ยวได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ 3 ภาษา แสดงความเสียใจ ประณามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สะท้อนค่านิยมของประชาชนชาวอิตาลี
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ความคืบหน้าล่าสุด ตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นพร้อมครูผู้ดูแลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ กล่าวคำขอโทษต่อประชาชนชาวไทย พร้อมยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมและสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมไทย แม้จะมีการกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการแล้ว แต่เหตุการณ์นี้ยังถูกหยิบยกเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการเคารพกฎระเบียบ มารยาทในที่สาธารณะ และความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ