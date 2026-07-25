สถานทูตอิตาลีขอโทษคนไทย ประณามพฤติกรรมเยาวชน ย้ำไม่ใช่ตัวแทนชาวอิตาลี

สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ 3 ภาษา ได้แก่ อิตาลี ไทย และอังกฤษ แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกรณีเยาวชนนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาในโครงการทัศนศึกษาและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า พร้อมยืนยันว่าขอประณามการกระทำดังกล่าวอย่างหนักแน่น
รายละเอียดแถลงการณ์จากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย มีดังนี้
สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียน ดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่น ความสุภาพ
และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและยึดมั่นเช่นเดียวกัน
พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าว มิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวม และไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกัน มิตรภาพ และความสุภาพอ่อนน้อม อันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลี
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
ภายหลังเผยแพร่แถลงการณ์ กระแสตอบรับบนเพจ Embassy of Italy in Bangkok มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนชื่นชมที่สถานทูตออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็ว ขณะที่อีกส่วนเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุและผู้ควบคุมคณะออกมาขอโทษต่อสาธารณชนด้วยตนเอง รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มากกว่าการออกแถลงการณ์ในนามของสถานทูตเพียงอย่างเดียว