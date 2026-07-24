คลิปใหม่ชัดกว่าเดิม? ไอติม อ้างหลักฐานยืนยัน มงคล ยื่นโพยให้ กกต.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก อ้างเป็นหลักฐานใหม่ที่เห็นใบหน้าชัดเจน และยืนยันว่าหนึ่งในผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่นำกระดาษคล้ายโพยยื่นให้เจ้าหน้าที่ กกต. ระหว่างการเลือก สว.ระดับประเทศ คือ นายมงคล สุระสัจจะ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา
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นายพริษฐ์ระบุว่า เคยตั้งข้อสังเกตถึงบุคคลในคลิปดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน โดยพิจารณาจากหมายเลขผู้สมัครและลักษณะรูปร่าง ก่อนกล่าวหาว่า นายมงคลหลีกเลี่ยงการตอบคำถามสื่อถึง 2 ครั้ง กระทั่งได้รับคลิปอีกมุมที่เห็นใบหน้าชัดขึ้น พร้อมระบุว่า “การที่ประธานมงคลไม่ตอบคำถามตรงๆ ก็น่าจะเป็นการยืนยันไปแล้วแบบหนึ่ง”
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นายพริษฐ์เรียกร้องให้บุคคลสาธารณะที่ถูกตั้งข้อสงสัยออกมาชี้แจงต่อสังคม แทนการหลีกเลี่ยง เบี่ยงประเด็น หรือฟ้องร้องผู้ตั้งคำถาม อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรเปิดโอกาสให้นายมงคลชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านอย่างครบถ้วน