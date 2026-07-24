พิธา แซะนายกฯ ร้องเพลงได้ แต่อย่าลืมปัญหาประชาชน

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กล่าวในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เล่นดนตรีและร้องเพลงระหว่างเดินทางเยือนจีนว่า หากทำอย่างพอประมาณก็ไม่มีปัญหา แต่รัฐบาลควรจดจำความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้พอๆ กับเนื้อเพลง โดยเฉพาะปัญหาสารพิษในแม่น้ำกก จีนเทา และขบวนการไซเบอร์สแกม
นายพิธาระบุว่า “ถ้ามันพอดีๆ ไม่มากจนเกินไป และจำปัญหาของประชาชนได้พอๆ กับเนื้อร้องเพลง ผมว่าก็โอเค” พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การเดินทางเยือนจีนควรมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม หรือ “ได้น้ำได้เนื้อกลับมา” ไม่ใช่มีเพียงกิจกรรมสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ นายพิธายังกล่าวถึงปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกว่า มีต้นทางมาจากพื้นที่ตอนบน จึงเห็นว่าหลังหารือกับฝ่ายจีนแล้ว รัฐบาลไทยควรหยิบยกเรื่องนี้ไปพูดคุยกับ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำเมียนมา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างจริงจัง