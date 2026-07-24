สเปกผู้ชายสะเทือนโซเชียล เคธี่ ชี้รายได้ 500,000 บาท ยังไม่มากพอ

กลายเป็นประเด็นถกเถียงต่อเนื่อง หลัง คุณหนูแอลลี่ แสดงความคิดเห็นถึงผู้ชายที่มีรายได้เดือนละ 500,000 บาท ล่าสุด เคธี่ ลูกสาวหมอสุนิล ออกคลิปผ่าน TikTok หยิบตัวเลขดังกล่าวมาพูด พร้อมระบุว่า รายได้ระดับ 500,000 บาทต่อเดือนไม่ได้ถือว่ามากนักในมุมมองของเธอ
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เคธี่กล่าวว่า หากผู้ชายจะเข้ามาดูแลผู้หญิง ควรมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 10 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้สามารถรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีและมีความสุข พร้อมตั้งคำถามว่า หากไม่มีความพร้อมด้านการเงิน จะต้องแลกกับเพียงความจริงใจหรือไม่ ก่อนเปิดให้ผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็น
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คลิปดังกล่าวจุดประเด็นถกเถียงเรื่องความคาดหวังทางการเงินในความสัมพันธ์อีกครั้ง ฝ่ายหนึ่งมองว่าแต่ละคนมีสิทธิกำหนดมาตรฐานชีวิตและเลือกคู่ตามความเหมาะสม ขณะที่อีกฝ่ายตั้งคำถามว่า รายได้ควรถูกใช้เป็นเงื่อนไขหลักในการวัดความพร้อมหรือคุณค่าของคนรักเพียงใด