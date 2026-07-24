ผู้ล่า หรือ พูดคุย สองแนวทางดับไฟใต้หลังเหตุสูญเสีย 5 ทหารพราน

หลังเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 พร้อมระบุว่า “เราคงต้องตามล่า มันถึงเวลาแล้ว...ใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ ประเทศไหนจะช่วยเหลือก็แล้วแต่ เราจะตามล่าด้วย ถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้ว”
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ด้าน พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีดังกล่าวว่า ต้องหารือกันถึงแนวคิดที่แตกต่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมย้ำว่า “อย่าเรียกว่าไล่ล่า คนไทยที่มีความเห็นแตกต่างจะต้องมาพูดคุยกัน” เนื่องจากยังมีกระบวนการพูดคุยสันติสุข รวมถึงกลไกของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต.
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ถ้อยคำจากผู้นำฝ่ายความมั่นคงทั้งสองฝ่ายจึงถูกจับตาว่า รัฐบาลจะวางสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี กับการเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งอย่างไร ท่ามกลางคำถามสำคัญว่า แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ของฝ่ายความมั่นคงมีเอกภาพเพียงใด