คริส เปิดปมค่าน้ำร้อนน้ำชา อธิบดีกรมที่ดินท้าส่งหลักฐาน

การประชุม กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เกิดการโต้เถียง หลัง คริส โปตระนันทน์ ประธานพรรคเศรษฐกิจ ตั้งคำถามถึงข้อกล่าวหาการเรียกรับเงินในสำนักงานที่ดิน โดยระบุว่า ผู้จ่ายเงินเป็นซองอาจได้รับบริการก่อน ขณะที่ประชาชนบางรายเดินทางมาตั้งแต่เช้า แต่ต้องรอจนถึงช่วงเย็นและอาจถูกแซงคิว พร้อมอ้างผลสำรวจว่า กรมที่ดินอยู่ลำดับที่ 11 และมีการจ่ายเงินทุจริตเฉลี่ย 65,000 บาทต่อครั้ง
อธิบดีกรมที่ดินชี้แจงว่า ไม่สบายใจที่เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต พร้อมขอให้นำหลักฐานมาแสดง โดยยืนยันว่า กรมกำชับเจ้าหน้าที่เรื่องความโปร่งใสมาโดยตลอด และหากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม จะสอบสวนและดำเนินการทางวินัยอย่างชัดเจน ขณะที่ประธานการประชุมขอให้การอภิปรายอยู่ในกรอบงบประมาณ และเห็นว่าหากมีหลักฐานควรส่งให้กรมที่ดินหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายคริสยืนยันว่า ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยตรง เพราะตัวชี้วัดการใช้งบควรทำให้ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วขึ้น และไม่ต้องจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชา อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาและตัวเลขที่นำเสนอในที่ประชุมยังต้องตรวจสอบกับหลักฐานและรายงานต้นฉบับ จึงยังไม่ถือเป็นข้อยุติว่าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินกระทำผิด