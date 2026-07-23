อนุทิน ย้ำไทยยึดนโยบายจีนเดียว รับทราบไต้หวันผิดหวัง แต่เชื่อไม่กระทบสัมพันธ์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวัง หลังแถลงการณ์ร่วมไทย–จีนระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างไม่อาจแบ่งแยก โดยยืนยันว่าไทยยึดถือนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอด และไม่ใช่จุดยืนใหม่ของรัฐบาล
นายอนุทินระบุว่า ไทยไม่ได้ปิดกั้นความร่วมมือต่างๆ หากไม่ขัดต่อนโยบายดังกล่าว ส่วนท่าทีแสดงความผิดหวังของไต้หวันนั้น รัฐบาลไทยรับทราบแล้ว พร้อมย้ำว่าจุดยืนของไทยมีความชัดเจน เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบ และทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันอยู่แล้ว
เมื่อถูกถามว่าไต้หวันอาจมองว่าไทยเอนเอียงหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า “นโยบายของเราคือจีนเดียว ไม่มีเอียง” พร้อมย้ำคำตอบเดิม เมื่อถูกถามถึงความกังวลเรื่องมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและผลกระทบต่อแรงงานไทยในไต้หวัน โดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่