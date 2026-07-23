ช่วยคนจนจริง หรือเปิดช่องใช้ดุลพินิจ? ดราม่าตรวจบ้านผู้ขอบัตรคนจน

กระทรวงมหาดไทยสั่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งบ้าน รถยนต์ บัญชีธนาคาร และทรัพย์สิน พร้อมถ่ายภาพเก็บเป็นหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เช่น มีชื่อครอบครองรถที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว รวมถึงผู้ถูกนำชื่อไปถือหุ้นโดยไม่รู้ตัว
มาตรการดังกล่าวจุดคำถามว่า การให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปประเมินถึงบ้านจะช่วยค้นหาคนจนจริงได้แม่นยำขึ้น หรือเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจและเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อที่ผ่านมาเคยมีข้อกังวลเรื่องการนำรายชื่อญาติหรือคนใกล้ชิดเข้าสู่ระบบสวัสดิการ ขณะที่การตรวจบ้านและทรัพย์สินยังเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของประชาชนโดยตรง
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทุกขั้นตอน ทั้งภาพถ่าย สภาพรถ ขนาดบ้าน และรายการเดินบัญชี เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้และใช้ยืนยันในการอุทธรณ์ โดยประชาชนสามารถติดต่ออำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ได้แม้อยู่นอกภูมิลำเนา ส่วนกรอบเวลายื่นอุทธรณ์มีแนวทางขยายไปถึงวันที่ 20 กันยายน 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตกหล่นเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน