ดราม่า “เถียนมี่มี่” ร้องเพลงเชื่อมสัมพันธ์ หรือพลาดทางการทูต?

เกิดกระแสถกเถียงหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมร้องเพลง “เถียนมี่มี่” ในงานเลี้ยงรับรอง ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยมีนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เป็นเจ้าภาพ ฝ่ายวิจารณ์มองว่าเพลงดังกล่าวโด่งดังจาก “เติ้ง ลี่จวิน” นักร้องชาวไต้หวัน จึงอาจมีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน
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อีกฝ่ายโต้แย้งว่า “เถียนมี่มี่” เป็นเพลงรักภาษาจีนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และภาพภายในงานแสดงให้เห็นผู้ร่วมงานปรบมืออย่างเป็นกันเอง จึงมองว่าเป็นการใช้ดนตรีเชื่อมความสัมพันธ์มากกว่าความผิดพลาดทางการทูต หลังเกิดกระแสวิจารณ์ นายอนุทินโพสต์ข้อความ “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” พร้อมเพลง “Thank You for the Music”
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ทั้งนี้ ผลงานของเติ้ง ลี่จวินหลายเพลงเคยถูกจำกัดในจีนแผ่นดินใหญ่ช่วงทศวรรษ 1980 ก่อนยกเลิกข้อจำกัดในเวลาต่อมา และปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่า “เถียนมี่มี่” เป็นเพลงต้องห้ามในจีน