เงินบาทอ่อนค่า เคลื่อนไหวในกรอบ 33.60–33.85 บาทต่อดอลลาร์ จับตาความเสี่ยงราคาน้ำมัน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินว่า เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.60–33.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าตามการแข็งค่าของดัชนีเงินดอลลาร์
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อีกหนึ่งปัจจัยกดดันมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของการขนส่งพลังงานและการค้าโลก
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หากสถานการณ์ยืดเยื้อ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเพิ่มต้นทุนการนำเข้าพลังงานของไทย ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าจะทำให้สินค้านำเข้ามีราคาแพงขึ้น และอาจส่งผ่านไปยังต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง ราคาสินค้า ตลอดจนค่าครองชีพของประชาชน
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ทั้งนี้ กรอบค่าเงินบาทดังกล่าวเป็นการประเมินของ SCB Financial Markets และอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดระหว่างวัน