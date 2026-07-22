10 วิธีกินผักสดมากขึ้น ได้ทุกวัน เพื่อคุณค่าทางอาหาร ทำไงดี อ่านต่อเลย!
เขียนโดย ภัคฒ์ชาลิสา จำปามูล
หลายคนตั้งเป้าว่าจะกินผักสดให้ได้มากขึ้น แต่พอทำจริงกลับพบว่าก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด และเหตุผลหนึ่งคือเรามักมองว่าการกินผักสดต้องเป็นเรื่องใหญ่ เช่น ต้องทำสลัดเต็มจาน หรือกินเป็นมื้อพิเศษโดยเฉพาะ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเริ่มจากการปรับพฤติกรรมเล็กๆ ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเติมผักสดเล็กน้อยในจานข้าวปกติ หรือเลือกหยิบผักเป็นของว่างแทนขนมจุบจิบ ซึ่งวิธีการที่ง่ายและไม่กดดันเช่นนี้จะช่วยให้เรากินผักสดได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ และยังทำให้ค่อยๆ คุ้นชินกับรสชาติและเนื้อสัมผัสของผักไปพร้อมกัน
ซึ่งการสร้างนิสัยให้กินผักสดมากขึ้น เป็นเรื่องของการมองหาโอกาสเล็กๆ ในแต่ละวันค่ะ เช่น การเลือกเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก การจัดผักให้สวยและน่ากินเพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร หรือการเตรียมผักสดไว้ล่วงหน้าในตู้เย็นให้พร้อมหยิบกิน โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีโอกาสแตะผักอยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก เมื่อเราทำซ้ำไปเรื่อยๆ ร่างกายก็จะเริ่มโหยหาความสดชื่นและใยอาหารจากผักเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นพฤติกรรมถาวรที่ช่วยให้ชีวิตสมดุลมากขึ้นทั้งด้านโภชนาการและสุขอนามัยในระยะยาว ซึ่งต่อไปนี้คือรายละเอียดสำหรับวิธีการกินผักสดมากขึ้นค่ะ
1. เติมผักในทุกมื้อหลัก
หลายคนยังไม่รู้ว่า การเติมผักสดในทุกมื้อหลักเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้เรากินผักได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะเมื่อผักกลายเป็นส่วนหนึ่งของจานอาหารประจำวัน เราจะมีโอกาสหยิบกินโดยไม่ต้องคิดหรือพยายามมากเกินไป การที่ผักอยู่ใกล้มือทำให้เราคุ้นชินกับการกินผักมากขึ้นเรื่อยๆ คล้ายกับการสร้างนิสัยเล็กๆ ที่ค่อยๆ สะสมเป็นพฤติกรรมถาวร ยิ่งไปกว่านั้นผักสดยังเพิ่มความสดชื่น สีสัน และรสสัมผัสที่แตกต่างจากอาหารประเภทอื่น ทำให้มื้ออาหารดูสมบูรณ์และน่ากินมากกว่าเดิม
เมื่อเรามีผักสดอยู่ในทุกมื้อ ระบบร่างกายก็จะได้รับใยอาหาร วิตามิน และน้ำจากผักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความอยากผักเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว แทนที่จะกินผักแค่บางครั้ง เรากลับได้กินผักทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ผลลัพธ์คือปริมาณผักที่กินต่อวันสูงขึ้นโดยไม่ต้องบังคับตัวเอง จึงทำให้เราได้ทั้งสุขอนามัยที่ดีและสมดุลของสารอาหารโดยรวมในแบบที่ยั่งยืนค่ะ
2. ใช้ผักเป็นของว่าง
การใช้ผักเป็นของว่างเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้เรากินผักสดได้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกฝืนค่ะ เพราะช่วงเวลาที่เรามักจะหาของกินเล่น เช่น ระหว่างทำงาน ดูทีวี หรือพักเบรก มักจะเลือกขนมที่เต็มไปด้วยน้ำตาลหรือเกลือ การเปลี่ยนมาเป็นผักสดอย่างแครอท แตงกวา มะเขือเทศราชินี จะทำให้เราได้รับใยอาหาร วิตามิน และน้ำที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นทันที ซึ่งผักสดยังให้ความกรอบและรสธรรมชาติ ที่เคี้ยวเพลินไม่แพ้ขนมกรุบกรอบ แต่ดีต่อสุขอนามัยกว่าหลายเท่าค่ะ
แตงกวา
3. เตรียมผักล้างสะอาดล่วงหน้า
การเตรียมผักล้างสะอาดล่วงหน้า เป็นเคล็ดลับที่ทำให้เรากินผักสดได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ เพราะเมื่อผักพร้อมกินอยู่เสมอ เราก็จะหยิบได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาล้างหรือหั่นตอนหิว ซึ่งการล้างผักให้สะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องหรือถุงสุญญากาศ จะช่วยยืดอายุความสดและคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ ทำให้ทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นเจอผัก เรามีแนวโน้มจะเลือกผักมากกว่าของกินเล่นที่ไม่ดีต่อสุขอนามัย วิธีนี้จึงช่วยลดข้ออ้างและเพิ่มโอกาสในการกินผักอย่างต่อเนื่องค่ะ
นอกจากนี้การเตรียมผักล่วงหน้ายังช่วยให้การจัดมื้ออาหารประจำวันสะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น เวลาอยากทำสลัดก็แค่หยิบผักออกมาคลุก หรือต้องการของว่างก็หยิบผักแท่งออกมากินทันที ความง่ายและความพร้อมนี้เป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เรากินผักได้บ่อยขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของผักที่มีอยู่ ทำให้วางแผนการกินได้ดีขึ้นและลดการทิ้งผักเสียโดยใช่เหตุด้วย
4. ลองผักใหม่ๆ ที่ไม่เคยกิน
โดยธรรมชาติสมองคนเราชอบอะไรใหม่ๆ เสมอ ดังนั้นการลองผักใหม่ๆ ที่ไม่เคยกินมาก่อน เป็นวิธีที่ช่วยเปิดประสบการณ์และทำให้เรากินผักสดได้มากขึ้นค่ะ เพราะความแปลกใหม่ช่วยลดความรู้สึกเบื่อหน่ายจากการกินผักชนิดเดิมซ้ำๆ ทุกวัน เช่น การลองชิมผักพื้นบ้านตามฤดูกาล ผักใบสีม่วง หรือผักที่มีรูปร่างและรสชาติไม่เหมือนผักที่เราคุ้นเคย จะกระตุ้นให้เรารู้สึกตื่นเต้นและอยากลิ้มลองมากขึ้น อีกทั้งผักแต่ละชนิดยังมีสารอาหารเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ทำให้เราได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายและสมบูรณ์ขึ้น
การเพิ่มความหลากหลายของผัก ยังช่วยให้มื้ออาหารน่ากินและมีสีสันสวยงามมากขึ้น เมื่อเรารู้สึกว่าจานอาหารมีชีวิตชีวา ก็จะอยากกินผักมากขึ้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การได้ลองผักชนิดใหม่ อาจทำให้เราค้นพบผักที่ถูกใจและกลายเป็นผักโปรดในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณผักสดในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง และไม่รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจค่ะ
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5. ชวนครอบครัวทำเมนูผักด้วยกัน
การชวนครอบครัวทำเมนูผักด้วยกัน เป็นวิธีที่ช่วยให้เรากินผักสดได้มากขึ้นค่ะ เพราะเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมในการเตรียมอาหาร จะทำให้บรรยากาศการกินผักไม่น่าเบื่อเหมือนเดิมอีกต่อไป การให้สมาชิกในบ้านได้ช่วยล้าง หั่น หรือจัดจานผักเป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่สร้างความสนุกสนาน และทำให้ทุกคนอยากลองชิมผักที่ตัวเองมีส่วนร่วมทำมากขึ้น ยิ่งถ้าเป็นเด็กๆ การที่พวกเขาได้สัมผัสและเลือกผักด้วยตัวเอง จะช่วยกระตุ้นความสนใจและเปิดใจให้กับการกินผักสดมากขึ้นโดยไม่ต้องบังคับ
นอกจากนี้การทำเมนูผักร่วมกันยังช่วยปลูกฝังนิสัยรักสุขภาพ และทำให้ผักกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนในครอบครัว เมื่อทุกคนได้มีประสบการณ์ที่ดีร่วมกับการกินผัก จะทำให้การเติมผักในมื้ออาหาร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นผ่านการทำอาหารร่วมกัน ทำให้การกินผักไม่ใช่แค่เรื่องของโภชนาการ แต่ยังเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขในบ้านค่ะ
6. จัดจานให้สวยและน่ากิน
การจัดจานให้สวยและน่ากินเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยให้เรากินผักสดได้มากขึ้นอย่างไม่รู้ตัว เพราะการเห็นอาหารที่มีสีสันสดใสและจัดวางอย่างสวยงาม ผักสดหลากสี เช่น แดง เหลือง เขียว ม่วง เมื่อนำมาจัดเรียงเป็นลวดลายหรือเรียงไล่เฉดสีบนจาน จะทำให้ดูน่าลิ้มลองมากกว่าการวางแบบกระจัดกระจาย การใช้จานหรือภาชนะที่โปร่งใสและตัดกับสีผัก ยังช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้จานอาหารดูมีเสน่ห์มากขึ้นอีกด้วย
เมื่อผักสดถูกทำให้น่ากิน เราจะรู้สึกอยากหยิบกินมากขึ้นโดยไม่ต้องบังคับตัวเอง วิธีนี้ยังใช้ได้ผลดีกับเด็ก หรือคนในครอบครัวที่ปกติไม่ชอบผัก เพราะการนำเสนอที่สวยงามช่วยเปลี่ยนทัศนคติให้ผักดูไม่น่าเบื่อเหมือนเดิม นอกจากนี้การจัดจานยังทำให้ผักเป็นส่วนสำคัญของมื้ออาหารแทนที่จะเป็นแค่ของเคียง และยิ่งเรารู้สึกเพลิดเพลินกับการมองเห็นจานที่สวยงาม เราก็จะกินผักสดได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะ
สลัดผัก
7. ทำสมูทตี้ผักผลไม้
การทำสมูทตี้ผักผลไม้ถือเป็นเคล็ดลับง่ายๆ ที่ช่วยให้เรากินผักสดได้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบเคี้ยวผักหรือไม่ถูกใจกับรสชาติและกลิ่นของผักบางชนิด การนำผักสดมาปั่นรวมกับผลไม้ที่มีรสหวานธรรมชาติ เช่น กล้วย มะม่วง สับปะรด หรือแอปเปิล จะช่วยกลบรสขมและกลิ่นเขียวของผักได้ดี ทำให้ดื่มง่ายและอร่อยขึ้น สมูทตี้ยังเป็นเมนูที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย เพราะใช้เวลาเตรียมไม่นาน แค่ปั่นแล้วใส่แก้วหรือขวดพกไปทำงานก็สามารถดื่มได้ทุกที่ทุกเวลา
8. ใช้ผักเป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร
การใช้ผักเป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เรากินผักสดได้มากขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ เพราะเมื่อผักไม่ใช่แค่ของเคียง แต่กลายมาเป็นพระเอกของจานอาหาร เราก็จะได้รับปริมาณผักเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เช่น การทำสลัดผักหลากสีเป็นมื้อกลางวัน การทำยำผักรวมแทนยำเนื้อสัตว์ หรือการเลือกผักสดแนมกับน้ำพริกเป็นมื้อเย็น
ผักสด
9. พกผักติดตัวไปทำงานหรือเรียน
จริงๆ แล้ว การพกผักติดตัวไปทำงานหรือเรียน เป็นวิธีที่ช่วยให้เรากินผักสดได้มากขึ้นโดยไม่ต้องรอเวลาอยู่บ้านค่ะ เพราะช่วงเวลานอกบ้าน คือ ช่วงที่เรามักเผลอเลือกขนมขบเคี้ยวหรืออาหารฟาสต์ฟู้ด การพกผักสดอย่างแครอทแท่ง แตงกวาหั่น มะเขือเทศเชอร์รี่ในกล่องเล็กๆ จึงช่วยให้เรามีของว่างที่ดีพร้อมกินทุกเวลา วิธีนี้ทำให้เราสามารถเพิ่มปริมาณผักสดระหว่างวันได้โดยง่าย และยังช่วยลดการกินของหวานหรือของทอด
นอกจากนี้การพกผักติดตัวไปยังช่วยสร้างนิสัยการกินที่ดีและสม่ำเสมอ เพราะเมื่อเรามีผักอยู่ในมือ ก็จะมีโอกาสหยิบกินมากกว่าการปล่อยให้ความหิวพาไปเลือกของกินอื่นๆ การเตรียมผักพกพายังช่วยประหยัดเงิน เพราะไม่ต้องซื้อของว่างราคาแพงบ่อยๆ และยังทำให้เราได้ผักสดในปริมาณที่มากขึ้นทุกวัน โดยไม่ต้องพยายามมากเกินไป ยิ่งเรามีวินัยพกผักติดตัวเป็นประจำ ก็จะยิ่งทำให้การกินผักสดเป็นเรื่องง่าย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
10. เริ่มจากปริมาณเล็กแล้วค่อยเพิ่ม
การเริ่มจากปริมาณเล็กแล้วค่อยเพิ่ม เป็นวิธีที่ช่วยให้เรากินผักสดได้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าฝืนใจค่ะ เพราะบางคนอาจไม่คุ้นกับรสชาติหรือกลิ่นของผักสด หากบังคับให้กินทีละมากๆ อาจทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านและเลิกพยายามได้ง่าย แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการเพิ่มผักเพียง 2–3 ชิ้นเล็กๆ ในมื้ออาหาร แล้วค่อยๆ ขยายปริมาณเมื่อร่างกายและลิ้นชินกับรสชาติ ก็จะทำให้การกินผักเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ง่ายและค่อยๆ กลายเป็นนิสัยถาวร สะระแหน่ในยำปลากระป๋อง