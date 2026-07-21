สุริยะ โต้ ธรรมนัส ปัดล้างบางบิ๊กข้าราชการเกษตรฯ ยืนยันไม่มีซื้อขายตำแหน่ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงกระแสโยกย้ายข้าราชการระดับสูงว่า อาจเกิดจากการไม่ตอบสนอง “นโยบายการเงิน” มากกว่าการทำงาน โดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือซื้อขายตำแหน่ง
นายสุริยะระบุว่า ผู้เสนอรายชื่อโยกย้ายคือปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผ่านการพิจารณาร่วมกันของผู้บริหาร โดยยึดความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท และลำดับอาวุโส เนื่องจากวันที่ 30 กันยายนนี้จะมีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุ 7 คน จึงต้องแต่งตั้งผู้มาดำรงตำแหน่งแทน
ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องล้างบางขั้วเก่า นายสุริยะชี้ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีผู้บริหารระดับสูง 31 คน หากเป็นการล้างบางจริงคงต้องเปลี่ยนทั้งหมด พร้อมเปิดทางให้ผู้ที่มีข้อมูลเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ และขอให้รอความชัดเจนเรื่องตำแหน่งโยกย้ายภายหลังการประชุม ครม.