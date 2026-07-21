กางเกงในเป็นรู น้องหนูมีปัญหาหรือเปล่า
หากสาว ๆ สังเกตเห็นว่ากางเกงในที่ใส่มักจะมีรูตรงเป้าทั้งที่เก็บไว้อย่างดีแล้ว ไม่น่าโดนหนูแทะ และกางเกงในก็ยังอยู่ในสภาพใหม่ พอเจอเหตุการณ์แบบนี้คงแอบสงสัยว่ากางเกงในเป็นรูเกิดจากอะไร น้องสาวเรามีปัญหาเรื่องตกขาว หรือเรื่องกรด-เบสบริเวณช่องคลอดที่ไม่สมดุลหรือไม่ มาลองเช็กเพื่อความแน่ใจกันดีกว่า
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กางเกงในเป็นรูตรงเป้า เป้าเปื่อย สีซีด เกิดจากอะไร
1. ความเป็นกรดในช่องคลอด โดยปกติช่องคลอดจะค่อนข้างเป็นกรด เพื่อรักษาแบคทีเรียชนิดดีเอาไว้ป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่จะเข้ามาก่อโรคในร่างกาย และความที่เป็นกรดก็อาจจะกัดสีกางเกงใน ทำให้เนื้อผ้าบางลงจนขาดเป็นรูได้ง่ายขึ้น
2. ตกขาวผิดปกติ การเสียสมดุลในช่องคลอดรวมไปถึงการติดเชื้ออะไรก็ตาม อาจทำให้สาว ๆ มีตกขาวผิดปกติได้ กรด-เบสในร่างกายก็จะเปลี่ยนไป และสาเหตุนี้เองที่ส่งผลให้กางเกงในเป็นรู มีคราบตกขาว หรือกางเกงในมีคราบสีเหลืองได้ด้วย
3. แมลงตัวร้าย นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้วก็อย่าได้มองข้ามสัตว์ตัวเล็ก ๆ จำพวกไร แมลงสาบ มด หรือแมลงชนิดอื่น ๆ ที่อาจแฝงตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเรา และเข้ามากัดกินกางเกงใน โดยเฉพาะบริเวณเป้า เพราะตรงจุดนี้อาจมีคราบตกขาว คราบแบคทีเรียจากน้ำตาลหลงเหลืออยู่ จึงดึงดูดแมลงต่าง ๆ ได้ดี
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ค่า pH สำคัญอย่างไรกับน้องสาวเรา
ช่องคลอดเราเป็นกรดมากกว่าด่าง เพราะค่า pH ในช่องคลอดของสาว ๆ จะอยู่ราว ๆ 3.8-4.5 ซึ่งถือว่ามีกรดมาก และค่า pH ระดับนี้คือดีต่อสุขภาพช่องคลอดของเรา เพราะอย่างที่บอกว่าบริเวณช่องคลอดจำเป็นต้องมีความเป็นกรดเพื่อปราบเชื้อแบคทีเรีย เชื้อยีสต์ที่จะเข้ามาทางช่องคลอดและก่อปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์หรืออาการคันได้ ดังนั้นการรักษาค่า pH ของช่องคลอดให้อยู่ในระดับที่ดีจึงช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งการมีค่า pH ที่เหมาะสมก็จะทำให้จุดซ่อนเร้นของเรามีความเป็นอยู่อย่างแฮปปี้ด้วย
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วิธีดูแลน้องสาวให้มีค่า pH ที่เหมาะสม
- ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะอาจทำลายแบคทีเรียชนิดดี ทำให้ค่า pH เสียสมดุล
- ใส่กางเกงชั้นในที่สะอาด ไม่อับชื้น
- ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก ๆ 4-6 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรค
- หลีกเลี่ยงการล้วงทำความสะอาดช่องคลอดด้านในด้วยสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เพราะอาจทำลายแบคทีเรียชนิดดี แต่ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด หรือใช้สบู่แค่ภายนอกจุดสงวนก็เพียงพอ
- ใส่กางเกงที่ไม่รัดแน่นจนเกินไป และควรเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังออกกำลังกาย
- กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องคลอด เช่น โยเกิร์ต ขิง ถั่วเหลือง อะโวคาโด แครนเบอร์รี เป็นต้น
- หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้น้องสาวมีกรด-ด่างเปลี่ยนไปได้ เช่น ของหมักดอง อาหารแปรรูป อาหารหวาน ๆ รวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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กางเกงในเป็นรูก็ไม่ได้หมายความว่าน้องสาวของเราแหลมคมหรืออะไร แต่เป็นเพราะเหตุผลข้างต้นนี่เอง ดังนั้นสาว ๆ ก็คงหายข้องใจกันแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อสุขภาพน้องสาวที่แข็งแรงกันด้วยนะ