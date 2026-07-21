กินไข่ลวก ไม่สุก อันตราย
หลายคนชอบกินหรือให้ลูก หลานกินไข่ลวกเพราะคิดว่ากินแล้วจะได้ประโยชน์เหมือนกินไข่เจียว ดาว ทอดหรือต้มสุก
แต่ไข่ลวก โดยเฉพาะโปรตีนจะถูกย่อยยาก ดูดซึมและนำไปใช้ได้น้อยกว่าโปรตีนในไข่สุก โปรตีนในไข่ดิบจะถูกย่อย ดูดซึมและนำไปใช้ได้เพียง 51-64 % ในขณะที่โปรตีนในไข่สุกจะถูกย่อย ดูดซึมและนำไปใช้ได้สูงถึง 91- 94 % และไข่ขาวที่ไม่สุกจะมีโปรตีน avidin สูงซึ่งจะไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินไบโอติน (vitamin B7) ซึ่งจำเป็นต่อร่างกาย การกินไข่ลวก ไม่สุกเป็นประจำอาจทำให้ร่างกายขาดไบโอติน มีอาการเบื่ออาหาร โลหิตจาง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ผมร่วง ปวดกล้ามเนื้อ ตาแห้ง ผิวแห้งเป็นสะเก็ด ผื่นแดง นอกจากนี้เปลือกไข่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella (ไทฟอยด์)และ E coli ทำให้ติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร ท้องเสียและที่สำคัญอาจจะไม่ปลอดจากเชื้อไข้หวัดนก
กินไข่สุก จึงดีกว่าและปลอดภัยกว่ากินไข่ลวก ไข่ดิบ