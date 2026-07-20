นักการทูตสวีเดนชิมไอศกรีมกะทิไทย 40 บาท ท่ามกลางกระแสเจลาโต้ราคาหลักร้อย

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเผยภาพ เอมานูเอล ลุนดิน เลขานุการเอกของสถานทูต ชิมไอศกรีมกะทิจากรถเข็นริมทาง พร้อมชื่นชมว่าเนื้อเนียน หอมหวาน และเต็มไปด้วยรสชาติแบบไทย เหมาะกับวันที่อากาศร้อน
ไอศกรีมถ้วยดังกล่าวใส่ถั่วลิสง ลูกชิด และข้าวโพด ราคา 40 บาท ซื้อจากบริเวณหน้าอาคาร Two Pacific Place ใกล้บีทีเอสนานา ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแซวว่าเลขานุการเอกเรียกรถไอศกรีมทันได้อย่างไร พร้อมนำราคาไปเปรียบเทียบกับกระแสเจลาโต้พรีเมียมที่กำลังเป็นประเด็น
ขณะเดียวกัน กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ชี้แจงว่า เจลาโต้ราคา 299–559 บาทของตนมีต้นทุนวัตถุดิบและกระบวนการผลิตสูง พร้อมเตรียมเปิดตัวเมนูใหม่ราคา 700–900 บาท และกล่าวขอโทษผู้ที่ไม่สบายใจกับถ้อยคำเรื่องมายด์เซ็ต โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูถูกผู้บริโภค
เรื่องราวของของหวานสองรูปแบบจึงกลายเป็นบทสนทนาออนไลน์ ระหว่างไอศกรีมกะทิรถเข็นที่เข้าถึงง่ายกับเจลาโต้พรีเมียมซึ่งเน้นวัตถุดิบและกรรมวิธี ส่วนแบบไหนอร่อยและคุ้มค่ากว่า ยังคงขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคน