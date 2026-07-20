เปิด 5 ความร่วมมือไทย–จีน ปั้นกำลังคน วิจัย AI ต่อยอดดาวเทียม ฟิวชัน และอวกาศห้วงลึก

ไทยและจีนเตรียมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยีแห่งอนาคต 5 ฉบับ ระหว่างภารกิจเยือนจีนของนายกรัฐมนตรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนและเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างสองประเทศ
ความร่วมมือครอบคลุมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และทุนการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทาง BeiDou การแลกเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ตลอดจนโครงการวิจัยร่วมด้านเกษตร วัสดุศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และอวกาศ
อีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญคือการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทย–จีน เพื่อสำรวจอวกาศห้วงลึกและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศร่วมกัน สะท้อนทิศทางความสัมพันธ์ที่กำลังก้าวจากความร่วมมือแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับอนาคต
ที่มา: รัฐบาลไทย