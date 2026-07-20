20 ก.ค. วันสุดท้าย ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ร่วมกำหนดทิศทางเงินกองทุน 2.9 ล้านล้านบาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม หลังขยายเวลาจากกำหนดเดิมวันที่ 15 กรกฎาคมออกไปอีก 5 วัน ก่อนจัดการเลือกตั้งในวันที่ 27 กันยายน 2569
ผู้มีสิทธิประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 มากกว่า 11 ล้านคน รวมถึงนายจ้างมากกว่า 400,000 ราย โดยผู้มีสิทธิหนึ่งคนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน 7 คน
ข้อมูลจากรัฐบาล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม ระบุว่า มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 1 ล้านคน ผู้ประกันตนและนายจ้างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th http://www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย สิทธิประโยชน์ และทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาท