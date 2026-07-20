วิธีล้างเครื่องซักผ้า ลดปัญหาซักผ้าไม่สะอาด ลดกลิ่นอับ
เครื่องซักผ้านับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีกันทุกบ้านทุกครัวเรือน เนื่องจากการทำความสะอาดเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำ แต่รู้หรือไม่ว่า หากใช้งานเครื่องซักผ้าไปเรื่อย ๆ โดยไม่ล้างถังเครื่องซักผ้าเลย ก็จะส่งผลให้เสื้อผ้ามีกลิ่นอับและสิ่งสกปรกติดออกมากับเนื้อผ้า
การเรียนรู้วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเองจะช่วยลดปัญหาเรื่องความไม่สะอาด ลดกลิ่นอับที่ติดมากับผ้าได้ บุญถาวรจึงจะมาแนะนำเกี่ยวกับการล้างเครื่องซักผ้าทั้งแบบฝาหน้าและฝาบน ซึ่งจะช่วยรักษาความสะอาดของเครื่องซักผ้าและทำงานออกมาเหมือนใหม่อยู่เสมอ ถ้าพร้อมแล้วก็มาดูวิธีการกันว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
การล้างเครื่องซักผ้ามีประโยชน์อย่างไร?
เครื่องซักผ้าที่ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ย่อมมีสิ่งสกปรกตกค้างจากการทำความสะอาดผ้า ไม่ว่าจะเป็นคราบเหงื่อ เศษฝุ่น เป็นเหตุผลว่าทำไมล้างถังซักผ้าเป็นประจำ
การที่คุณรู้วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเองจะสะดวกกว่าการเรียกใช้บริการล้างเครื่องซักผ้า แถมยังช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอย่างเครื่องซักผ้าของเราใช้งานได้นานขึ้นด้วยนะ โดยประโยชน์ของการล้างเครื่องซักผ้ามีดังนี้
•การทําความสะอาดเครื่องซักผ้าจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่
•การทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำ คือ วิธีการดูแลรักษาเครื่องซักผ้าให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
•ช่วยลดกลิ่นอับบนผ้า ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกจากการไม่ทำความสะอาดเครื่องซักผ้า
•ช่วยแก้ปัญหาการใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะเกินไป
อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการล้างเครื่องซักผ้า มีอะไรบ้าง?
อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อวิธีล้างเครื่องซักผ้าที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือ Supermarket ใกล้บ้าน ซึ่งอุปกรณ์จำเป็นที่ควรมีสำหรับการล้างเครื่องซักผ้ามีดังนี้
1.ผงซักฟอก
2.น้ำส้มสายชู
3.เบกกิ้งโซดา
4.ผงวิตามินซี
5.แอมโมเนีย
6.น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด
7.เกลือ Epsom
8.น้ำยาฟอกขาว
9.ผงสำหรับล้างเครื่องซักผ้า
การล้างเครื่องซักผ้าเบื้องต้นต้องทำอะไรบ้าง?
หลังจากเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเรียบร้อย ก่อนจะเริ่มทำความสะอาดตามวิธีล้างเครื่องซักผ้า เราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรทำเบื้องต้นก่อนทำความสะอาดถังซักผ้า เพื่อให้เครื่องซักผ้าของคุณสะอาดยิ่งขึ้น
เริ่มจากทำความสะอาดบริเวณซีลประตูหรือฝาของเครื่องซักผ้า ซึ่งมักเป็นจุดที่ถูกมองข้าม แต่เป็นแหล่งสะสมของคราบสกปรกและเชื้อโรค ควรเช็ดทำความสะอาดเบา ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์แรง จากนั้นเปิดโหมดทำความสะอาดของเครื่องซักผ้า
ซึ่งเป็นวิธีล้างถังเครื่องซักผ้าเบื้องต้นที่ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการทำความสะอาดยุ่งยาก เพียงแค่กดเปิดโหมดพร้อมน้ำยาทำความสะอาด แล้วรอเครื่องทำงาน 1-2 ชั่วโมง
วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้านนอกสำหรับทั้งฝาบนและฝาหน้า
การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าควรเริ่มจากบริเวณด้านนอก ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถเกิดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคไม่ต่างกับภายในถังซักผ้า โดยวิธีล้างเครื่องซักผ้าด้านนอกสำหรับทั้งฝาบนและฝาหน้าสามารถทำได้ดังนี้
1.ขจัดคราบสกปรกที่ซีลประตู
บริเวณซีลประตูมักเกิดคราบสกปรกจากการใช้งานเครื่องซักผ้าเป็นประจำ อย่างน้อย ๆ ควรทำความสะอาดเป็นประจำทุกเดือน ไม่อย่างนั้นอาจเกิดเชื้อราที่สามารถติดไปกับเสื้อผ้าที่เอามาซักได้ โดยวิธีล้างเครื่องซักผ้าฝาหน้า ฝาบนบริเวณซีลประตูสามารถทำได้ดังนี้
วิธีทำความสะอาดซีลประตู
1.นำผ้าชุบน้ำมาเช็ดทำความสะอาดบริเวณซีลประตู
2.หากมีคราบเชื้อราฝังแน่นสามารถใช้แปรงขัดร่วมกับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ไม่รุนแรงมาก
3.หลังจากทำความสะอาดคราบให้ล้างน้ำยาออก แล้วรอจนแห้งถึงปิดประตูเครื่อง
2.ทำความสะอาดช่องสำหรับผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
บริเวณช่องผงซักฟอกและช่องน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นบริเวณที่สามารถเกิดคราบจากการเทผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มโดยไม่ทำความสะอาด พอปล่อยไว้นานวันเข้าก็เกิดคราบอุดตัน โดยวิธีการล้างถังเครื่องซักผ้าสามารถทำได้ดังนี้
วิธีทำความสะอาดช่องผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
1.ถอดช่องออกมาทำความสะอาดด้วยแปรงและล้างให้สะอาด
2.หากมีคราบผงซักฟอกเกาะแน่น ต้องขัดความสะอาดออกให้หมด
3.พอคราบออกหมดก็ล้างทำความสะอาดและเป่าให้แห้ง ถึงจะเก็บเข้าเครื่องได้
3.ทำความสะอาดไส้กรองเครื่องซักผ้า
ไส้กรองเครื่องซักผ้ามักเป็นบริเวณที่มีเศษผง เส้นผม และฝุ่นละอองที่กรองออกมาติดอยู่เป็นประจำ บริเวณนี้จึงควรให้ความสำคัญในการทำความสะอาดไม่แพ้ส่วนอื่น
วิธีทำความสะอาดไส้กรองเครื่องซักผ้า
1.ปลดตัวล็อกตัวกรองออกมาพร้อมเอาภาชนะมารองไว้ ป้องกันเศษผงต่าง ๆ ตกไปในเครื่องซักผ้า
2.จากนั้นทำความสะอาดด้วยแปรงจนกว่าฝุ่นละอองเศษผงที่กรองออกมาจะหมด
3.ต่อจากนั้นก็ทำความสะอาดและปล่อยไว้จนแห้งค่อยเอาไปใส่ที่เครื่องซักผ้า
วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้วยการทำความสะอาดด้านในสำหรับทั้งเครื่องแบบฝาบนและฝาหน้า
การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าจากภายในเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด แถมอุปกรณ์ที่ใช้ก็หาได้ทั่วไปตามร้านค้า แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ เครื่องซักผ้าฝาบนและฝาหน้ามีวิธีการล้างที่แตกต่างกัน หากอยากรู้ว่าวิธีล้างเครื่องซักผ้าทั้งสองแบบต่างกันอย่างไร มาดูกันเลย!
1. วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้วยน้ำส้มสายชู
น้ำส้มสายชูเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงที่มักมีติดตามครัวเรือนอยู่แล้ว ด้วยคุณสมบัติของน้ำส้มสายชูที่มีส่วนประกอบของกรดอะซิติก (Acetic Acid) ทำให้สามารถนำมาใช้ในการล้างถังซักผ้าด้านในได้
วิธีล้างเครื่องซักผ้าแบบฝาบน
1.นำน้ำส้มสายชูประมาณ 2-3 แก้วลงไปในช่องผงซักฟอก
2.ผสมน้ำลงไปพร้อมเปิดโหมดทำความสะอาด ปล่อยน้ำส้มสายชูแช่ไว้ในถังซักผ้า
3.หลังจากที่สิ่งสกปรกหลุดออกมาแล้วก็ให้เครื่องระบายน้ำออก ทำความสะอาดอีกครั้งก่อนใช้งาน
วิธีล้างเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า
1.นำผ้าที่ไม่ใช้แล้วชุบน้ำส้มสายชู แล้วใส่ลงไปในถังซักผ้า
2.กดให้เครื่องทำงานปั่นเป็นเวลา 5-10 นาที จากนั้นปล่อยแช่ไว้ 1-2 ชม.
3.หลังครบเวลาที่กำหนดก็ระบายน้ำออกจากเครื่อง และเปิดโหมดน้ำเปล่าทำความสะอาดอีกครั้ง
2. วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้วยน้ำยาฟอกขาว
น้ำยาฟอกขาว (Bleach) มีส่วนผสมหลัก คือ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite) ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง สามารถขจัดเชื้อโรคและคราบสกปรกต่าง ๆ ออกไปจากเครื่องซักผ้าได้ โดยวิธีการล้างถังเครื่องซักผ้ามีดังนี้
วิธีล้างเครื่องซักผ้าแบบฝาบน
1.เทน้ำยาฟอกขาวลงในถังซักผ้า โดยกะปริมาณที่ 1-2 ถ้วยตวง (240 - 480 กรัม)
2.จากนั้นเลือกโหมดซักผ้าที่อุณหภูมิสูง และปล่อยให้เครื่องทำงานเป็นเวลา 1 ชม.
3.หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาว ต้องล้างด้วยโหมดน้ำเปล่าอีกครั้งก่อนใช้งาน
วิธีล้างเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า
1.เทน้ำยาฟอกขาวลงไปในถังซักผ้า ปริมาณ 1-2 ถ้วยตวง
2.เปิดโหมดซักผ้าอุณหภูมิสูง กำหนดเวลาประมาณ 1 ชม.
3.ปล่อยให้เครื่องทำงานจนเสร็จ กดเลือกให้เครื่องซักน้ำเปล่าอีกหนึ่งครั้ง
3. วิธีล้างเครื่องซักผ้าด้วยเบกกิ้งโซดา
เบกกิ้งโซดา (Baking Soda) สารที่ใช้ในการทำขนมที่หลายบ้านมักมีติดครัวไว้เสมอ โดยเจ้าเบกกิ้งโซดามีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว มีฤทธิ์เป็นด่างทำให้เวลาละลายลงไปในถังซักผ้า จะเกิดการทำปฏิกิริยากับกรดที่อยู่ในคราบสกปรกจนเกิดการสลายตัวของคราบ เหมาะสำหรับวิธีล้างเครื่องซักผ้าฝาหน้าและฝาบน
วิธีล้างเครื่องซักผ้าแบบฝาบน
1.นำเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในถังซักผ้า กะปริมาณที่ 1 ถ้วยตวง
2.จากนั้นปล่อยให้เครื่องซักทำความสะอาดตามปกติ แล้วปิดเครื่องปล่อยให้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำอยู่ในถังซักเป็นเวลาหนึ่งคืน
3.หลังจากผ่านไปหนึ่งคืนมาระบายน้ำออกจากเครื่อง และเปิดโหมดทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งก่อนใช้งาน
วิธีล้างเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า
1.นำเบกกิ้งโซดาใส่ในช่องผงซักฟอก และโรยลงไปในถังซักผ้าด้วย
2.จากนั้นกดปั่นให้เครื่องทำงาน 2-3 นาที แล้วกดหยุดให้ถังซักผ้าแช่เบกกิ้งโซดาข้ามคืน
3.ตอนเช้ามากดให้เครื่องทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า 1-2 รอบ จนกว่าน้ำที่ปล่อยจากเครื่องจะสะอาด