เช็กสายเลือด “ลูกเทพ” รัฐบาล “อนุทิน 2” ลูกเต้าเหล่าใคร มาจากบ้านไหน?
ไชยชนก ชิดชอบ (นก)
เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และ รมว.ดิจิทัลฯ
เป็นบุตรชายคนโตของนายเนวิน ชิดชอบ ผู้นำจิตวิญญาณและผู้ก่อตั้งคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย
ภราดร ปริศนานันทกุล (ลูกแบด)
รมต.ประจำสำนักนายกฯ
เป็นบุตรนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีและรองประธานสภา เคยโดนศาลฎีกาฯ พิพากษา ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาบ้าน จ.อ่างทอง 16 ล้านไม่ได้ สั่งยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (เจ)
รมช.มหาดไทย
คุณแม่เป็นนายกเทศมนตรี (น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ น้องของนายชาดา) เป็นหลานชายของนายชาดา ไทยเศรษฐ์
พลพีร์ สุวรรณฉวี (เต้ย)
รมช.มหาดไทย.
ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ล่วงลับ
ภัทรพงษ์ ภัทรประสิทธิ์ (กำนันนอร์ท)
รมช.คมนาคม
เป็นบุตรนายประวัติและนางวีณา ภัทรประสิทธิ์ หลานชายของนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรี.
สรรเพชญ บุญญามณี (เพชญ)
รมช.คมนาคม
เป็นบุตรของนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต ส.ส.สงขลา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
แนน บุณย์ธิดา สมชัย (แนน)
รมช.ดิจิทัลฯ
เป็นบุตรสาวของนายอิสระ สมชัย อดีตนักการเมืองดังเมืองอุบลราชธานี และอดีตแกนนำ กปปส
เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ขิง)
รมว.พลังงาน
เป็นบุตรของนายพรเทพ เตชะไพบูลย์
โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ บิดาบุญธรรม และอดีตแกนนำ กปปส.