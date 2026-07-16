ดรามางานวันเกิด สุชาติ ร้อนการเมือง! ทส.แจงเป็นเพียงการแสดงความยินดีหลังประชุม ด้านฝ่ายค้านซัดควรจริงจังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่า

ประเด็นการจัดกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลัง น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมอ้างถึงกำหนดการกิจกรรมภายในกระทรวงฯ ที่ระบุรายละเอียดการกล่าวอวยพร การฉายวิดีโออวยพร การมอบของขวัญ และการอัญเชิญเค้กขึ้นเวที โดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการใช้สถานที่ราชการ เวลา และกำลังเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงสอบถามว่ามีระเบียบราชการรองรับหรือไม่ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช้งบประมาณจากส่วนใด พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการกำหนดจำนวนข้าราชการจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าร่วมกิจกรรม
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ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกหนังสือชี้แจงว่า ในวันดังกล่าวมีการประชุมผู้บริหารของกระทรวง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2570 รวมถึงรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ซึ่งได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานสำคัญ ทั้งการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน ไฟป่า หมอกควัน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน และการปราบปรามผู้บุกรุกพื้นที่ป่า โดยย้ำว่าการแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ หลังเสร็จสิ้นการประชุม และเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมของบุคลากรในกระทรวง อีกทั้งเอกสารกำหนดการที่เผยแพร่ในสื่อไม่ใช่กำหนดการอย่างเป็นทางการ
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อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวยังไม่สามารถยุติกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้ โดยนายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.จังหวัดเชียงใหม่ พรรคประชาชน ได้แชร์หนังสือชี้แจงของกระทรวง พร้อมระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับการนำประเด็นการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดน ไฟป่า และฝุ่น PM2.5 มาอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการจัดงานวันเกิด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า กิจกรรมดังกล่าวกลับมีรายละเอียดและการจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน มากกว่ากำหนดการประชุมเพื่อรับมือปัญหาฝุ่นควันหรือการเจรจาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงแสดงความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว
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ด้าน น.ส.รักชนก ได้แชร์ข้อความของนายภัทรพงษ์ พร้อมระบุว่า ปัจจุบันยังมีปัญหาที่ประชาชนรอการแก้ไขอีกเป็นจำนวนมาก แต่กระทรวงกลับเลือกให้ความสำคัญกับการจัดงานวันเกิด จนทำให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เวลาราชการ ทรัพยากรของหน่วยงาน และลำดับความสำคัญของการบริหารราชการในช่วงเวลาที่ประเทศยังเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้าน