เสมหะเกิดจากอะไร จะกำจัดเสมหะออกไปได้อย่างไร?
เสมหะเกิดจาก อะไร?
เสมหะเกิดจาก อะไร? เสมหะหรือเสลด มักเกิดจากเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไประคายเคืองที่หลอดลม ซึ่งเกิดขึ้นได้จาก มลพิษ การสูบบุหรี่ หรือการดื่มเครื่องดื่ม อาหารรสจัด จนทำให้เกิดการระคายเคืองที่คอได้ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ จะทำให้ร่างกายเกิดกลไกกระตุ้นการหลั่งเสมหะ ออกมาเคลือบลำคอ และเมื่อหลั่งออกมามากจนเกินไป จะทำให้เสมหะเป็นก้อนเหนียว และเกิดเสมหะติดคอได้ หากไม่กำจัดเสมหะออกไป อาจสร้างความรำคาญใจได้ และเสมหะยังเกิดขึ้นได้จากโรคต่าง ๆ ดังนี้
เสมหะติดคอ
โรคกรดไหลย้อน
เมื่อมีอาการกรดไหลย้อน จากหลอดอาหารมาที่ลำคอ จะเกิดการกระตุ้นต่อมสร้างเสมหะในลำคอ ทำให้เกิดเสมหะในลำคอขึ้น
ติดเชื้อเรื้อรังที่ลำคอ
การติดเชื้อ อาจเกิดได้จากโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรค ซึ่งจะส่งผลให้ลำคอ เกิดการอักเสบขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่างกายจึงต้องสร้างเสมหะออกมาเคลือบลำคอ ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเรื้อรัง มักจะมีเสมหะอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะได้รับการกำจัดออกไป หรือได้รับการรักษาให้หายขาด
โรคจมูกอักเสบ โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้
เนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้ จะมีความไวของเนื้อเยื่อบุที่ผิดปกติ ทำให้เมื่อไปสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งระคายเคืองต่าง ๆ จึงไปกระตุ้นต่อมสร้างน้ำมูก ที่อาจไหลออกมาจมูกส่วนหน้าหรือไหลลงคอได้ และน้ำมูกที่ไหลลงคอ ก็จะกลายเป็นเสมหะ หรือเสลดในลำคอ
โรคไซนัสอักเสบ
เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุจมูก และไซนัส จึงไปกระตุ้นต่อมสร้างน้ำมูกในโพรงจมูก ทำให้มีน้ำมูกไหลลงคอ และนอกจากนั้น สารคัดหลั่งที่ออกจากไซนัส อาจไหลผ่านรูเปิดของไซนัสออกมา ทำให้ไหลลงคอและกลายเป็นเสมหะ
โรคหลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด
โรคนี้ ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม ที่อาจเกิดจากการระคายเคืองต่อสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ต่อมสร้างเสมหะจึงสร้างเสมหะขึ้นมา เพื่อเคลือบหลอดลมตลอดเวลา
7 วิธีกำจัดเสมหะติดคอ
เสมหะติดคอ หากไม่ได้รับการกำจัดออกไป นอกจากจะสร้างความรำคาญใจแล้ว ยังทำให้หายใจได้ไม่สะดวกอีกด้วย โดยบทความนี้เรามี 7 วิธีกำจัดเสมหะเบื้องต้นด้วยตัวเองง่าย ๆ สามารถทำได้ที่บ้านเลยค่ะ ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์หรือยา เป็นแนวทางรักษาธรรมชาติ แนะนำให้ลองทำตามกันนะคะ
เสมหะเกิดจาก
ไอให้เสมหะออกมา
วิธีนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีเสมหะในลำคอเท่านั้น ทำได้โดยการสูดลมหายใจเข้าไปลึก ๆ ให้ลมหายใจเข้าไปอยู่หลังเสมหะ สังเกตได้จากทรวงอกที่ขยายไหล่ไม่ยก คอไม่ยืด กลั้นหายใจไว้สักครู่ แล้วจากนั้นให้ไอออกด้วยแรงพอควร จากนั้นให้บ้วนทิ้งในที่ที่เหมาะสม
พยายามขับน้ำมูกและเสมหะออกมา
การขับเสมหะออกมา เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการขจัดเสมหะ เนื่องจากการขับเสมหะ จะช่วยลดปริมาณเสมหะที่คั่งค้างอยู่ออกมา และข้อควรระวังคือ อย่ากลืนเสมหะที่ค้างอยู่ในร่างกาย เพราะอาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ระบบในร่างกายได้
ดื่มน้ำให้มาก
การดื่มน้ำเป็นอีกวิธี แก้ปัญหาเสมหะติดคอในผู้ป่วยไข้หวัด โดยให้ดื่มน้ำอุณหภูมิห้อง หรือน้ำอุ่นทุก ๆ ชั่วโมง จะช่วยละลายเสมหะ คลายความเหนียว ช่วยขับเสมหะออกมาได้
ดื่มเครื่องดื่มอุ่น ๆ
เช่น น้ำขิง หรือซุปอ่อน ๆ จะช่วยในการกำจัดเสมหะ เนื่องจากอุณภูมิที่สูงกว่าปกติของน้ำ จะช่วยละลายเสมหะในคอได้เป็นอย่างดี
ไอมีเสมหะ
ทานอาหารรสเผ็ด
เช่น ต้มยำ น้ำพริก เนื่องจากสมุนไพรในอาหารเหล่านี้ จะช่วยขับเสมหะ และเปิดทางให้ระบบทางเดินหายใจคล่องตัวมากขึ้น แต่หากใครที่ทานเผ็ดไม่ได้ อาจทานเป็นต้มจืดร้อน ๆแทนได้
กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ
ใช้เกลือ ¼ ช้อนชา น้ำอุ่นแก้วใหญ่ ผสมกันแล้วนำมากลั้วคอ โดยเงยหน้าขึ้นระหว่างที่กลั้วคอไปด้วย เกลือจะช่วยกำจัดแบคทีเรีย และน้ำอุ่นจะช่วยในการละลายเสมหะ
กำจัดเสมหะด้วยสมุนไพร
สมุนไพร สามารถช่วยกำจัดเสมหะได้ เช่น มะนาว มะขามป้อง มะแว้ง เป็นต้น
สรุป
เสมหะเกิดจาก สารก่อภูมิแพ้ หรือเชื้อแบคทีเรีย เข้าไปสัมผัสกับเยื่อเมือกที่ผลิตเสมหะ หรืออาจเกิดจากปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป โดยหากมีอาการเสมหะติดคอแบบทั่วไป สามารถกำจัดออกได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีกำจัดเสมหะ 7 ข้อข้างต้น ซึ่งวิธีดังกล่าว เป็นวิธีกำจัดเสมหะเบื้องต้นเท่านั้น หากผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพ หรือมีอาการผิดปกติและรุนแรง ควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์อย่างถูกต้องและเหมาะสม