เปิดประวัติ "วิน ธนพชรโภคิน" ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หัวหน้าคณะทำงาน รมว.สาธารณสุข
• ผู้แต่งตั้ง: นายพัฒนา พร้อมพัฒน์
• ช่วงเวลา: ต.ค. 2568
• ลักษณะตำแหน่ง: คณะทำงานของรัฐมนตรี
.
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
• ผู้เสนอชื่อ: กระทรวงคมนาคม
• ผู้แต่งตั้ง: คณะรัฐมนตรี (ครม.)
• วันที่มีผล: 3 ก.พ. 2569
.
3. กรรมการ กต.ตร.
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
• ผู้แต่งตั้ง: ผู้กำกับการ สน.เตาปูน
• ลักษณะตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
.
ไทม์ไลน์การได้รับแต่งตั้ง
.
ต.ค. 2568
• หัวหน้าคณะทำงาน รมว.สาธารณสุข
• แต่งตั้งโดย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์
.
3 ก.พ. 2569
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการบินพลเรือน
• กระทรวงคมนาคมเสนอ
• ครม.อนุมัติแต่งตั้ง
.
ปี 2568–2569
• กรรมการ กต.ตร. สน.เตาปูน
• แต่งตั้งตามคำสั่ง ผู้กำกับการ สน.เตาปูน