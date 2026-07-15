พลพีร์ สวนฝ่ายค้าน ลั่นผลงาน รมต.ลูกเทพ จับต้องได้ ทั้งแก้ค่าไฟ-ลุยโกงสอบ

15 กรกฎาคม 2569 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบโต้กรณี นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งคำถามถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีจากกลุ่มที่ถูกเรียกว่าลูกเทพ โดยยืนยันว่า รัฐมนตรีทุกคนไม่ได้รู้สึกกดดันกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมระบุว่า บุคคลที่นายกรัฐมนตรีคัดเลือกเข้ามาล้วนมีศักยภาพ และแม้รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศได้เพียงราว 2-3 เดือน แต่หลายนโยบายสำคัญเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว
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นายพลพีร์กล่าวว่า หากย้อนกลับไปดูบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่ร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้ กลับไม่พบผลงานที่เป็นที่จดจำของประชาชน พร้อมตั้งคำถามว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคดังกล่าวได้สร้างผลงานอะไรไว้ นอกจากการผลักดันงบประมาณลงพื้นที่
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังยกตัวอย่างผลงานของทีมรัฐมนตรีในกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่า นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ได้เร่งยกระดับการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะที่ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ เดินหน้าตรวจสอบและคลี่คลายปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจัง ส่วนรัฐบาลยังผลักดันการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ถูกบรรจุรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชน ซึ่งถือเป็นปัญหาสะสมมายาวนาน
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นายพลพีร์ย้ำว่า ทีมงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันทำงานการเมืองมายาวนานกว่า 20 ปี ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน และทุกนโยบายมุ่งตอบโจทย์ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมกล่าวว่า ผลงานหลายด้านอาจยังไม่ปรากฏชัด เนื่องจากเพิ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นาน แต่เชื่อว่าในอีก 15-30 วันข้างหน้า ประชาชนจะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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สำหรับประเด็นที่ฝ่ายค้านใช้คำว่าลูกเทพในการวิจารณ์รัฐมนตรี นายพลพีร์มองว่า ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะกลับสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่างจากอดีตที่แต่ละหน่วยงานดำเนินงานแยกส่วนจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบวงจร
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นายพลพีร์ยังยกตัวอย่างการผลักดันมาตรการนำค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ดำเนินมานานกว่า 30 ปี โดยระบุว่า ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของรัฐบาลชุดนี้ พร้อมทิ้งท้ายว่า หากผลงานดังกล่าวสำเร็จ ก็เป็นคำตอบได้อย่างชัดเจนว่าลูกเทพที่ถูกวิจารณ์นั้น สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้จริง