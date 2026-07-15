ทรงศักดิ์ ขอเร่งสางโกงสอบท้องถิ่น ยันเอาผิดคนกล่าวหา มองรัฐบาลยิ่งมีคลื่นลมยิ่งอยู่ยาว

15 กรกฎาคม 2569 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับความชัดเจนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบ พร้อมยืนยันเดินหน้าดำเนินคดีหมิ่นประมาทและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับนายกฤตและ น.ส.ส้ม หลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงที่กล่าวอ้างพาดพิงว่าตนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในคดีดังกล่าว
.
นายทรงศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งคณะกรรมการที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง คณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นโดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิด โดยเห็นว่าคดีนี้ควรเร่งรัดให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
.
สำหรับกรณีการดำเนินคดีกับนายกฤตและ น.ส.ส้ม นายทรงศักดิ์ระบุว่า แม้ภายหลังจะมีการชี้แจงว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะสังคมมักเชื่อข่าวด้านลบได้ง่ายกว่าคำชี้แจง จึงมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีตามกฎหมาย และขณะนี้เจ้าหน้าที่เริ่มทยอยสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
.
เมื่อถูกถามถึงกระแสวิจารณ์ว่าการดำเนินคดีอาจจำกัดอยู่เพียงผู้เกี่ยวข้องระดับล่าง นายทรงศักดิ์กล่าวว่า เป็นเพียงมุมมองของสังคม แต่เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยผู้ที่กระทำผิดไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
.
ส่วนกรณีที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำลังเผชิญกระแสข่าวด้านลบหลายเรื่อง นายทรงศักดิ์มองว่าเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลที่มาจากการเมือง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวหลายประเด็นอาจเกิดจากการคาดเดาหรือโยงข้อเท็จจริงโดยไม่มีหลักฐานชัดเจน จึงขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นธรรม พร้อมย้ำว่าหากเป็นข้อเท็จจริงก็สามารถตรวจสอบและนำเสนอได้เต็มที่ แต่หากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ควรชี้นำจนสร้างความเสียหายแก่ผู้ถูกกล่าวหา เพราะการกู้คืนความเชื่อมั่นจากประชาชนต้องใช้เวลานาน
.
นายทรงศักดิ์ยังกล่าวถึงเสถียรภาพของรัฐบาลว่า ไม่กังวลต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบว่าการเมืองที่มีการตรวจสอบและการตั้งคำถามเป็นเรื่องปกติ พร้อมยกตัวอย่างปรากฏการณ์สึนามิที่ทะเลมักสงบนิ่งก่อนเกิดคลื่นขนาดใหญ่ เพื่อสื่อว่ารัฐบาลที่ดูเงียบสงบอาจมีความเสี่ยงมากกว่า พร้อมระบุว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา รัฐบาลที่เผชิญแรงกดดันและสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสังคมได้ มักมีโอกาสอยู่ครบวาระมากกว่ารัฐบาลที่ไร้กระแสความเคลื่อนไหว