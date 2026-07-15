หญิง รฐา ตอบทุกดราม่าโบท็อกซ์ ลั่นคนเดียวที่ขยับหน้าผากได้คือ เทพ โพธิ์งาม

"หญิง" รฐา โพธิ์งาม นักแสดงและนักร้องชื่อดัง เปิดใจครั้งแรกอย่างละเอียดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำหัตถการ หลังถูกชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าการแสดงสีหน้าของเธอในบท "ทนายจิตตรี" จากซีรีส์ ทนายปีศาจ ดูแข็งและขยับหน้าผากได้น้อย จนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ โดยเจ้าตัวยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ฉีดโบท็อกซ์มาตลอดชีวิต พร้อมยืนยันว่าการแสดงที่ดีเกิดจาก "อินเนอร์" และความเข้าใจตัวละคร มากกว่าการใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเพียงอย่างเดียว
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หญิง รฐา ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมซ้อมละครเวทีเรื่อง "เมืองมารยา" ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ หลังถูกถามถึงกระแสความนิยมของซีรีส์และประเด็นวิจารณ์เรื่องการทำหัตถการ โดยระบุว่า รู้สึกประหลาดใจที่เรื่องดังกล่าวถูกขยายจนกลายเป็น "วาระแห่งชาติ" แต่เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถาม และพร้อมน้อมรับทุกความคิดเห็น พร้อมย้ำว่าหากผู้ชมยังสามารถเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครและอินไปกับการแสดงได้ ก็ถือว่าหน้าที่ของนักแสดงประสบความสำเร็จแล้ว
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นักแสดงสาวยอมรับว่า ตนเองทำโบท็อกซ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และช่วงหลังกลับลดการทำลงกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม การทำหัตถการที่สะสมมานานกว่า 20 ปี อาจทำให้เกิดพังผืดบริเวณใบหน้า ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มีแนวคิดอยากเข้ารับการแก้ไขในอนาคต แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีงานแสดงและงานในวงการบันเทิงต่อเนื่อง
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หญิง รฐา ยังอธิบายว่า การแสดงของตัวละคร "ทนายจิตตรี" ถูกออกแบบให้เป็นคนสุขุม เก็บอารมณ์ และสื่อสารผ่านสายตาเป็นหลัก จึงไม่ได้เน้นการแสดงออกทางสีหน้ามากนัก พร้อมเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการแสดงคือความรู้สึกจากภายใน เพราะเมื่อผู้แสดงเข้าถึงตัวละครอย่างแท้จริง กล้องก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เหล่านั้นออกมาได้ แม้สีหน้าจะไม่ได้เคลื่อนไหวมากก็ตาม
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เมื่อถูกถามถึงกระแสที่หลายคนออกมาปกป้องว่าไม่ควรตัดสินนักแสดงจากการขยับหน้าผาก เจ้าตัวตอบติดตลกว่า "คนเดียวในประเทศไทยที่เห็นว่าขยับหน้าผากได้จริง ๆ คือ เทพ โพธิ์งาม" พร้อมหัวเราะและเล่าว่าเห็นมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อเล่นตลกคาเฟ่ จนกลายเป็นมุกที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้สื่อข่าว
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นอกจากนี้ หญิง รฐา ยังอัปเดตอาการป่วยจากภาวะต่อมน้ำลายอักเสบ ซึ่งเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ การใช้เสียงหนัก และดื่มน้ำน้อยในช่วงซ้อมละครเวที ส่งผลให้ต้องรับประทานยาปฏิชีวนะต่อเนื่อง 10 วัน โดยขณะนี้อาการหายเป็นปกติแล้ว และเตรียมกลับมาทุ่มเทกับงานแสดงและงานละครเวทีเต็มรูปแบบ
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ด้านกระแสตอบรับของซีรีส์ "ทนายปีศาจ" ที่ติดอันดับความนิยมในหลายประเทศ หญิง รฐา ยอมรับว่ารู้สึกภูมิใจ เพราะไม่ใช่เพียงความสำเร็จของตัวเอง แต่เป็นผลงานของคนไทยทั้งทีม ตั้งแต่ผู้เขียนบท ผู้กำกับ นักแสดง ทีมงานภาพ และฝ่ายสร้างสรรค์ พร้อมยอมรับว่าการถูกคาดหวังให้มีซีซัน 2 เป็นทั้งแรงกดดันและแรงผลักดันให้ทีมงานต้องพัฒนาบทและคุณภาพของผลงานให้ดีที่สุด หากในอนาคตได้รับไฟเขียวให้สร้างภาคต่อจริง