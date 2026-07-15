ยอดเสียชีวิตพุ่ง 32 ราย
เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
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สถาบันนิติเวชฯ รพ.ตำรวจรายงานข้อมูลล่าสุดเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตรวมแล้ว 32 ราย
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วันนี้ (15 ก.ค.) ความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ รายงานข้อมูลลล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา
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โดยยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด จำนวน 32 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เปลี่ยนจากเคสแดงเป็นดำ หรือผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นเสียชีวิต จำนวน 5 ราย
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ขณะที่ญาติได้เดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA จำนวน 30 ครอบครัว สามารถตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว จำนวน 32 ราย เข้ามาติดต่อรับศพแล้ว จำนวน 28 ราย