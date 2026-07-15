ต้องโดนยุงกัดกี่ครั้งถึงจะตาย (และเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับยุง)
จำนวนยุงกัดกี่ตัว
หวังเพียงว่าเพื่อนของพวกเขา 200,000 คนจะไม่มาปรากฏตัว
ฉันใช้เวลาช่วงเช้าไปกับการพาสุนัขไปเดินเล่น และกลายเป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าแบบไม่อั้นสำหรับฝูงยุงในละแวกบ้าน ทำให้ฉันนึกถึงเจ้าแมลงตัวเล็กๆ เหล่านั้น และเกิดคำถามสำคัญหลายข้อขึ้นในหัว ตอนนี้ฉันได้คำตอบแล้ว
ตายเพราะถูกยุงกัดดูดเลือด?
สำหรับคนทั่วไป การเสียเลือด 2 ลิตรอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ยุงกัดโดยเฉลี่ยจะดูดเลือดประมาณ 0.01 ถึง 0.001 มิลลิลิตรดังนั้นจึงต้องถูกยุงกัดประมาณ 200,000 ถึง 2 ล้านครั้งจึงจะทำให้เสียชีวิตจากการเสียเลือด สำหรับผู้ชายวัยผู้ใหญ่โดยเฉลี่ย (เช่นตัวผมเอง) นั่นหมายความว่าต้องถูกยุงกัดประมาณ 68 ถึง 680 ครั้งต่อพื้นที่ผิวหนัง 1 ตารางนิ้ว (แปลงจากพื้นที่ผิวหนังโดยเฉลี่ยของผู้ชายวัยผู้ใหญ่ : 1.9 ตารางเมตร)
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับยุงคือเท่าไหร่?
ยุงจะมีความสุขและกระฉับกระเฉงที่สุดเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80 องศา ฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 21 องศาเซลเซียส )พวกมันจะเริ่มเฉื่อยชาลงเมื่ออุณหภูมิลดลงเหลือ 60 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 15 องศาเซลเซียส) และยุงส่วนใหญ่จะหยุดกิจกรรมโดยสิ้นเชิงเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 50 กว่าองศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 15 องศาเซลเซียส)
ยุงที่ใหญ่ที่สุดในโลก?
ยุง ที่เรียกกันว่า "ยุงช้าง" ( Toxorhynchites speciosus ) สามารถโตเต็มวัยได้ยาวถึง 1.5 นิ้ว และอาศัยอยู่ตามชายฝั่งของออสเตรเลีย หากมันดูดเลือด มันอาจใช้การกัดน้อยกว่า 200,000 ครั้งก็ทำให้คุณตายได้ แต่ความจริงแล้วมันไม่ดูดเลือด มันกินน้ำเลี้ยงจากพืชและน้ำหวานจากดอกไม้
จำนวนสายพันธุ์ยุง
มี กี่สายพันธุ์? ทั่วโลกมียุงประมาณ 3,500 สายพันธุ์ในสหรัฐอเมริกาพบประมาณ 175 สายพันธุ์ แต่จำนวนสายพันธุ์จะน้อยกว่าในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น รัฐแมสซาชูเซตส์ (~50 สายพันธุ์) รัฐนิวยอร์ก (~70 สายพันธุ์) และรัฐแมริแลนด์ (~60 สายพันธุ์)
ยุงกัดบางคนมากกว่าคนอื่นหรือไม่?
ใช่ มีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น กรุ๊ปเลือด อุณหภูมิ สีเสื้อผ้า การดื่มแอลกอฮอล์ และอื่นๆ อีกมากมาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใ