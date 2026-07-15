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เปิด 27 รายชื่อผู้เสียชีวิต เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยืนยันตัวตนได้แล้ว 27 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิด 27 รายชื่อผู้เสียชีวิต
เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ยืนยันตัวตนได้แล้ว 27 ราย / วันที่ 14 ก.ค. 69 : เวลา 12.00 น.