"เคสสีแดง" ไฟไหม้หมายถึงอะไร? อาการหนัก ต้องช่วยเหลือทันที

การแบ่งสีของระบบคัดแยกมักเป็น
🔴 สีแดง (Critical / Resuscitation)
อาการหนัก ต้องช่วยเหลือทันที เช่น
• หายใจลำบาก หรือสงสัยสูดควันไฟ
• ทางเดินหายใจมีปัญหา
• ช็อกจากเสียเลือดหรือเสียสารน้ำ
• แผลไฟไหม้กว้างมาก
• ความดันต่ำ หมดสติ
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🟡 สีเหลือง (Urgent)
อาการปานกลาง ต้องรักษา แต่ยังรอได้ช่วงหนึ่ง
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🟢 สีเขียว (Minor)
บาดเจ็บเล็กน้อย เดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้
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⚫ สีดำ (Dead/Expectant)
เสียชีวิต หรือโอกาสรอดต่ำมากในสถานการณ์ฉุกเฉินขนาดใหญ่
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ดังนั้น “เคสแดง” ถือว่าหนัก แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเสียชีวิต ผู้ป่วยสีแดงจำนวนมากสามารถรอดได้ หากได้รับการช่วยเหลือเร็ว โดยเฉพาะการเปิดทางเดินหายใจ ให้ออกซิเจน ให้สารน้ำ และรักษาแผลไหม้อย่างเหมาะสม
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ในเหตุ ไฟไหม้สถานบันเทิง คนที่ถูกจัดเป็นสีแดงมักไม่ได้ดูแค่แผลภายนอก แต่ดูเรื่องสำคัญ เช่น การสูดควันพิษ ไฟไหม้บริเวณหน้า-คอ แผลไหม้พื้นที่กว้าง หรือมีภาวะช็อก ซึ่งเป็นตัวชี้ความเสี่ยงมากกว่า “แผลลึกอย่างเดียว”