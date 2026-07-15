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เปรียบเทียบเหตุไฟไหม้ "ซานติก้า" VS "โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปรียบเทียบเหตุไฟไหม้
"ซานติก้า" VS "โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว"