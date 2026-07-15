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จับตาผลกระทบทั่วโลก! หลังศึก “สหรัฐฯ vs อิหร่าน” รอบใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จับตาผลกระทบทั่วโลก!
หลังศึก “สหรัฐฯ vs อิหร่าน” รอบใหม่