อนุทิน ลั่นฟันไม่เลี้ยงคดีโกงสอบท้องถิ่น เอี่ยวใครดำเนินคดีหมด แม้เป็นแกนนำพรรค พร้อมสั่งคัดกรองทีมงานรัฐมนตรีเข้ม ย้ำไม่ใช่พื้นที่ตอบแทนบุญคุณ

14 กรกฎาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ซึ่งถูกกล่าวหาเป็นขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่า ขณะนี้ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมเห็นว่าเมื่อสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว ก็ให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อไปอย่างเต็มที่
.
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่หนึ่งในผู้ต้องหาเคยมีบทบาทเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรี ว่า ได้กำชับให้ทุกกระทรวงเพิ่มความเข้มงวดในการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งหลัก ตำแหน่งรอง และที่ปรึกษา โดยต่อจากนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด พร้อมมอบหมายให้ผู้ใหญ่ในคณะรัฐมนตรีร่วมกันตรวจสอบบุคลากรทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอย แม้ที่ผ่านมาในช่วงแต่งตั้งจะยังไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความผิดก็ตาม
.
เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวว่าบุคคลในกระบวนการทุจริตอาจเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย นายอนุทินยืนยันอย่างหนักแน่นว่า หากผลการสอบสวนพบว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใด จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้มีตำแหน่งระดับแกนนำของพรรค พร้อมย้ำว่าหากกระทำผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
.
นายกรัฐมนตรียังระบุว่า ปัจจุบันมีการตรวจสอบพฤติกรรมของบุคลากรทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาเคยพบกรณีที่บุคคลในพรรคมีปัญหาหลายครั้ง จึงจำเป็นต้องยกระดับการคัดกรองให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานของรัฐมนตรี
.
พร้อมกันนี้ นายอนุทินยังสะท้อนมุมมองต่อการแต่งตั้งบุคลากรทางการเมืองว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ประชาชนมอบความไว้วางใจผ่านการเลือกตั้ง ไม่ใช่พื้นที่สำหรับการตอบแทนบุญคุณส่วนตัวในอดีต ผู้ดำรงตำแหน่งจึงไม่ควรแต่งตั้งบุคคลเพียงเพราะความเกรงใจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว อีกทั้งเห็นว่าการตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจำนวนมากถึง 20-30 คน เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึ้น
.
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ว่าคดีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบถึงตัวนายกรัฐมนตรี นายอนุทินยอมรับว่ามีความกังวล แต่เป็นความกังวลต่อพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่มีการแต่งตั้งทีมงานจำนวนมากเกินความจำเป็น พร้อมย้ำว่าหากยังต้องพึ่งพาคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจำนวนมากเช่นนี้ ก็ไม่ควรเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่แรก