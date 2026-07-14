ไฟไหม้ เอาตัวรอดอย่างไรให้ปลอดภัย
ไฟไหม้ หรือ อัคคีภัย คือ ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ในสภาวะที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ การมีความรู้และการเตรียมพร้อมในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การตระหนักถึงสาเหตุของการเสียชีวิตจากไฟไหม้และวิธีการป้องกันตนเองสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตจากไฟไหม้ รวมถึงวิธีการเอาตัวรอดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย
สาเหตุการตายจากสถานการณ์ไฟไหม้
สาเหตุหลักของการเสียชีวิตในสถานการณ์ไฟไหม้ มีดังนี้
การสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตราย ควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และมีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่เกิดจากเผาไหม้เบาะและพลาสติก สาร 2 ชนิดนี้ หากเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะไปจับตัวกับฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นเม็ดเลือดที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย ทำให้ไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้และเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้ยังมีสารอื่น ๆ เช่น ไฮโดรเจนคลอไรด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ท่อพีวีซี และสารไนตริกออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้พวกพอลิเมอร์ ทำให้ระคายเคืองบริเวณต่าง ๆ เช่น ระคายเคืองตา ทำให้แสบตา และหากไปโดนเยื่อบุที่สำคัญอย่างเยื่อบุทางเดินหายใจก็จะทำให้เสียชีวิตได้
เขม่าอุดตันทางเดินหายใจ ในควันไฟจะมีเขม่าต่าง ๆ ที่ไปอุดตันทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันและเสียชีวิตในที่สุด
การสูดดมไอร้อน ไอร้อนที่เกิดจากความร้อน หากสูดดมมาก ๆ จะทำให้ทางเดินหายใจบวมส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและเสียชีวิตได้
ถูกไฟเผาไหม้โดยตรง เมื่อผิวหนังถูกเผาไหม้อย่างรุนแรง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำในปริมาณมากและอาจเกิดการติดเชื้อ นำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
อุบัติเหตุระหว่างการหลบหนี ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ประสบภัยอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการหกล้ม ถูกทับ ตกจากที่สูง หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ขณะพยายามหนีออกจากพื้นที่ ไฟไหม้
วิธีช่วยเหลือผู้อื่นจากสถานการณ์ไฟไหม้
เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องและรวดเร็วมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดความเสียหายต่อสุขภาพ ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีดังนี้
หากอยู่ในสถานการณ์คับขันให้รีบพาผู้ประสบภัยออกมาจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
หากเพลิงไหม้สงบลงแล้ว การช่วยเหลือผู้ประสบภัยควรดูแลเรื่องกระดูกต้นคอเป็นหัวใจสำคัญ โดยการขนย้ายด้วยเปลหรือเบาะ อย่าหิ้วแขนหรือยกศีรษะห้อยลงในขณะเคลื่อนย้าย เพราะอาจทำให้กระดูกเคลื่อนได้
กรณีที่ผู้ประสบภัยถูกไฟคลอกจนเสียหายรุนแรง หลังช่วยเหลือออกจากที่เกิดเหตุได้แล้ว ให้รีบถอดหรือตัดเสื้อผ้าออกจากร่างกายผู้ประสบภัย เพราะเสื้อผ้าจะอมความร้อนเอาไว้มาก แต่อย่าใช้วิธีกระชาก เพราะเนื้อผ้าบางส่วนอาจติดที่บริเวณผิวหนัง ทำให้ผิวหนังหลุดออกมาด้วย
ถอดเครื่องประดับ เช่น นาฬิกาข้อมือ กำไล ต่างหู ออกจากตัวผู้ประสบภัย เพราะของเหล่านี้อมความร้อนจะทำให้ระดับความรุนแรงมากขึ้น
ใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้ เพื่อลดความร้อนให้กับร่างกาย
ใช้ผ้าชุบน้ำห่มตัวผู้ประสบภัยไว้ก่อน แล้วนำผ้าบางคลุมอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาล
หากที่เกิดเหตุและโรงพยาบาลอยู่ไกลให้ผู้ประสบภัยดื่มน้ำก่อน เพราะผู้ประสบภัยมักจะมีภาวะขาดน้ำแต่ถ้าโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
รีบเปิดทางเดินหายใจให้ผู้ประสบภัยหลังนำตัวออกมาจากที่เกิดเหตุ
การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและทันเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวและรีบนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม
วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้
วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้
ตั้งสติและรีบออกจากที่เกิดเหตุ เมื่อเกิด ไฟไหม้ ควรตั้งสติและหาทางออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด
หลีกเลี่ยงการสูดควัน ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกเพื่อลดการสูดดมควันพิษ
เอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูก หรือหาผ้าห่มชุบน้ำแล้วห่มตัว จากนั้นรีบหาทางออกมาจากที่เกิดเหตุ
หากอยู่ในห้อง อย่าเพิ่งรีบเปิดประตู ควรจับประตูก่อนเพื่อดูว่าร้อนหรือไม่ หากรู้สึกร้อนนั่นหมายถึงอาจมีไฟอยู่หลังประตู จึงไม่ควรเปิดเพราะจะทำให้ควันไฟเข้าห้อง ควรหาผ้าหรืออื่น ๆ มาอุดตรงประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟเข้ามาในห้องได้และพยายามหาทางออกทางอื่น
หากติดอยู่ในห้อง พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น ส่องไฟมือถือออกไปทางหน้าต่าง เพื่อให้ภายนอกรู้ว่ามีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่
หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ ควรใช้บันไดหนีไฟแทน
หลีกเลี่ยงการวิ่งหนีเข้าจุดอับ
ระหว่างหาทางออกจากที่เกิดเหตุ หากมีควันมากพยายามก้มต่ำหรือคลาน เพราะออกซิเจนจะลอยอยู่ที่ต่ำ
ควรปฏิบัติอย่างไรก่อนเกิดเหตุไฟไหม้
ไม่ว่าจะเข้าพักที่ใดก็ตาม ทั้งการเช่าอยู่ห้องพักระยะยาวและระยะสั้น ควรสังเกตทางหนีไฟและจดจำตำแหน่งเอาไว้อย่างแม่นยำ เพื่อที่เวลาเกิดเหตุจะได้พาตัวเองออกจากที่เกิดเหตุได้ทันเวลา เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประสบภัยหลายรายไม่ได้จดจำทางหนีไฟเอาไว้ ทำให้เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลา
การเตรียมความพร้อมและมีความรู้ในการเอาตัวรอดจากไฟไหม้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง