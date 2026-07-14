โซเชียลจับตา "ชายชุดทหาร" กลางเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ เพจดังเผยเป็นจิตอาสา เคยสมัคร ส.ก. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ขณะผู้สื่อข่าวเผยประวัติเคยทำงานอาสากว่า 18 ปี

กลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังเกิดข้อสงสัยถึงชายรายหนึ่งซึ่งสวมเครื่องแบบคล้ายทหาร ปรากฏตัวอยู่ภายในพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เมื่อคืนวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยชายคนดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนัก อีกทั้งยังถูกพบว่าเดินติดตามคณะของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ จนทำให้ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามถึงสถานะและบทบาทของบุคคลดังกล่าว
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ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก "ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ" เปิดเผยข้อมูลระบุว่า ชายคนดังกล่าวเป็นจิตอาสา และเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในนามกลุ่ม "กรุงเทพบินได้" โดยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิง และไม่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่สามารถเข้าไปอยู่ภายในพื้นที่เกิดเหตุ จนได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อหลายแห่ง รวมทั้งเดินติดตามคณะนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อมูลในบางช่วงของการลงพื้นที่ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งเดินทางกลับจากการแข่งขัน BB Gun
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นอกจากนี้ เพจดังยังระบุอีกว่า ชายคนดังกล่าวเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสข่าวลือว่า "เจ้าของร้านไม่ยอมให้ลูกค้าออกจากร้านจนกว่าจะชำระเงิน" ซึ่งภายหลังพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่กลับถูกส่งต่อและเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว จนสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อเหตุการณ์
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ขณะที่ผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์ชายรายดังกล่าวจนกลายเป็นคลิปไวรัล ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า บุคคลดังกล่าวใช้ชื่อว่า "นัท" เคยศึกษาที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกตนเองว่า "ว่าที่ร้อยโท" เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้รับเลือก และเคยมีภาพปรากฏในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทหาร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ราชการหลายแห่ง โดยเจ้าตัวยืนยันว่าทำงานด้านจิตอาสามาเป็นเวลากว่า 18 ปี
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อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบทบาทของชายรายดังกล่าวในคืนเกิดเหตุ ขณะที่กระแสบนโลกออนไลน์ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการเข้าพื้นที่ การให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน และการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤต