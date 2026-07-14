8 อาหารที่รับประทานแล้วอายุยืน
หนึ่งในสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนานอกเหนือจากการมีเงินก็คือ การมีอายุที่ยืนยาว ปราศจากโรคภัย คนจำนวนมากสรรหาวิธีต่างๆ เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการมีสุขภาพดี และวิธีหนึ่งที่คนจำนวนไม่น้อยเลือกก็คือ การรับประทานอาหารที่ดี
คำว่า You are what you eat หรือแปลไทยง่ายๆ ก็คือ ‘คุณกินอย่างไร คุณก็เป็นอย่างนั้น’ หากรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ร่างกายก็จะได้คุณค่า ระบบต่างๆ ในร่างกายก็จะตอบสนองในด้านบวก มีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มมากขึ้น โอกาสในการเกิดโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ก็ลดน้อยลง
แต่หากเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือเลือกทานแต่สิ่งที่ชอบ ร่างกายก็มีโอกาสได้รับคุณค่าทางอาหารน้อยลง ไม่เพียงเท่านั้นอาหารบางประเภทยังไปทำลายความสมดุลต่างๆ ภายในร่างกายในหลายระบบ เช่น หลอดเลือด หัวใจ สมอง ระบบทางเดินอาหาร ฯลฯ เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ร่างกายเกิดโรคร้ายแรงได้มากขึ้น
ในโลกของเรามีอาหารมากมายที่มีการยืนยันทางการแพทย์ว่ามีส่วนช่วยให้สุขภาพ เป็นอาหารที่สามารถสร้างเกราะป้องกันโรคให้ร่างกายได้ แต่สำหรับอาหารทั้ง 8 ชนิดนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยืนยันและพิสูจน์มาแล้วว่า คืออาหารที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพคนเราดีขึ้นได้จริง และคงไม่ผิดหากเราขอเรียกอาหารเหล่านี้ว่า… 8 อาหารทานแล้วอายุยืน
1. ผักและผลไม้หลากสี
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่รับประทานทานผักและผลไม้มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่รับประทาน เนื่องจากสารอาหารที่มีประโยชน์ในผลไม้และผักทุกชนิดดีต่อร่างกาย เช่น ในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการขับถ่ายป้องกันการท้องผูก เพราะในผักมีกากใยสูง ผักให้พลังงานต่ำสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ ฯลฯ ชาวโอกินาวา ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อว่ามีอายุยืนยาวที่สุดในโลกมีอัตราการเป็นโรคหัวใจและมะเร็งต่ำมาก เพราะคนที่นั่นมักทานผักผลไม้สีเขียวเข้มและสีเหลืองเป็นประจำ
2. ดาร์กช็อกโกแลต
หลายคนอาจจะแปลกใจว่าดาร์กช็อกโกแลตช่วยให้มีอายุยืนยาวขึ้นได้อย่างไร Dr. Will Clower นักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนัก ได้อธิบายไว้ว่า ‘การรับประทานดาร์กช็อกโกแลต 20 นาทีก่อนและ 5 นาทีหลังอาหารสามารถช่วยลดความอยากอาหารของคนได้ถึง 50% นอกจากนี้การวิจัยจาก Harvard University พบว่าคนกินดาร์กช็อกโกแลตจะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ได้รับประทาน และมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลง 36 % เพราะในเมล็ดโกโก้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ศึกษาแล้วว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้
3. น้ำมันปลา
น้ำมันปลาเป็นแหล่งของคุณค่าทางอาหารที่ดีต่อร่างกายซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมัน Omega-3 ซึ่งสามารถหาได้จากอาหารในธรรมชาติจำพวกปลาทะเลเป็นส่วนใหญ่เช่น ปลาแองโชวี่ ปลาแมคเคอเรล ปลาซาร์ดีน และปลาเทราท์ คนญี่ปุ่นมีอายุยืนยาวที่สุดในโลกมักจะเลือกรับประทานปลามากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพร้ายแรงจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่า DHA ในน้ำมันปลาเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ และช่วยบำรุงสมองให้แข็งแรงได้ด้วย
4. ชาเขียว
เครื่องดื่มยอดนิยมของคนญี่ปุ่นที่ชอบดื่มเป็นประจำ อุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ช่วยควบคุมความดันโลหิต เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง และลดคอเลสเตอรอล มีผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of American Medical Association ได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นมากกว่า 40,000 คนเป็นเวลา 11 ปี พบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียว 5 ถ้วยขึ้นไปต่อวัน มีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าผู้ที่ดื่มเพียงวันละหนึ่งแก้ว
5. น้ำมันมะกอก
หนึ่งในน้ำมันที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายคือ น้ำมันมะกอก ได้มีการศึกษาที่ทำร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักโภชนการ รวมถึงแพทย์ในต่างประเทศพบว่า การรับประทานน้ำมันมะกอกเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ เนื่องจากในน้ำมันมะกอกมีสารอาหารที่เรียกว่า Phenols ในปริมาณสูง ซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้น้ำมันยังเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจากการวิจัยศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ทานอาหารประเภทนี้โอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้น ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองมากขึ้นกว่า 20%
6. กระเทียม
หลักฐานหลายชิ้นทางการแพทย์พบกว่า สารประกอบที่พบมากกว่า 10 ชนิด ช่วยในการต่อต้านมะเร็ง กระเทียมยังมีสารประกอบเสริมภูมิคุ้มกันที่ช่วยในการสลายสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ตัวอย่างเช่น Diallyl Sulphide สามารถสลายสารก่อมะเร็งในร่างกาย จากการวิจัยพบว่าผู้ที่ทานกระเทียมเป็นประจำมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารน้อยกว่าผู้ที่ทานเพียงเล็กน้อยถึง 50%
7. แครนเบอร์รี่
‘แครนเบอร์รี่’ ผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่อาจจะหาทานได้ยากกว่าผลไม้ชนิดอื่นในเมืองไทย อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสาร Phytonutrients ยิ่งในร่างกายมีสารชนิดนี้มากก็ยิ่งดีมากเท่านั้น นอกจากนี้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ซึ่งพบในผลไม้สีแดงและผลเบอร์รี่ สามารถช่วยต่อต้านโมเลกุลที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ในการศึกษาของ Cornell University ในนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา นักวิจัยได้ทดสอบสารสกัดจากแครนเบอร์รี่ในเซลล์มะเร็งเต้านมของมนุษย์พบว่าเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดเดียวกันจำนวนมากได้เริ่มตายเมื่อเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง ดังนั้นไม่เพียงแต่มีรสชาติที่ดีในตัวเองแล้ว แครนเบอร์รี่ยังช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารในหลายชนิดอีกด้วย
8. เมล็ดกาแฟ
การศึกษาของ University of Scranton ในเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาพบว่า สารฟลาโวนอยด์ที่อยู่ในกาแฟสามารถป้องกันโรคหัวใจได้ Dr. Joe Vinson เจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า “สารต้านอนุมูลอิสระเป็นเกราะป้องกันให้กับร่างกายของเราจากอนุมูลอิสระที่เป็นพิษ อันเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรัง” ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟมีส่วนช่วยป้องกัน โรคมะเร็ง โรคหัวใจเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง แต่ถึงอย่างไรหากจะดื่มกาแฟก็ควรคำนึงถึง ‘คาเฟอีน’ จะสามารถเพิ่มความดันโลหิต ดังนั้นไม่ควรดื่มมากจนเกินไป
นอกจากอาหารทั้ง 8 ชนิดที่กล่าวไปซึ่งมีประโยชน์มากต่อร่างกายมนุษย์แล้ว การที่จะมีอายุที่ยืนยาว ห่างไกลจากโรคภัย ยังต้องมีเรื่องอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การนอนหลับอย่างเพียงพอ รวมถึงการลดความเครียดด้วย ซึ่งหากใครทีสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน การมีสุขภาพดีก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม