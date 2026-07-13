ศาลอาญายกคำร้อง ไม่ออกหมายจับ ภาวุธ คดี Forex ชี้ผู้ถูกกล่าวหา 22 รายยังออกหมายเรียกได้ อนุมัติหมายจับ 2 ราย

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำสั่งยกคำร้องไม่ออกหมายจับ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมผู้ถูกกล่าวหาอีก 21 ราย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Forex หลังเห็นว่ายังอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวนได้ ขณะที่อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย ซึ่งมีพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายรองรับอย่างชัดเจน
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รายงานระบุว่า วันนี้ (13 ก.ค.) พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานต่อศาลอาญา ขอให้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวรวม 24 ราย โดยมีชื่อนายภาวุธรวมอยู่ในบัญชีผู้ถูกกล่าวหาด้วย
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ภายหลังศาลพิจารณาคำร้องและพยานหลักฐานเป็นรายบุคคล มีคำสั่งอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย เนื่องจากเห็นว่ามีพยานหลักฐานและผู้เสียหายสนับสนุนข้อกล่าวหาเพียงพอ ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาอีก 22 ราย ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอออกหมายจับ โดยให้เหตุผลว่ายังสามารถใช้มาตรการออกหมายเรียกเพื่อให้เข้าพบพนักงานสอบสวนได้ จึงยังไม่มีเหตุจำเป็นต้องใช้มาตรการออกหมายจับในชั้นนี้
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ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายที่ศาลอนุมัติออกหมายจับ ไม่มีชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ รวมอยู่ด้วย
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แหล่งข่าวในกระบวนการยุติธรรมเปิดเผยว่า ศาลได้พิจารณาคำร้องแยกเป็นรายบุคคล โดยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและความจำเป็นในการออกหมายจับอย่างรอบคอบ เพื่อให้การใช้อำนาจเป็นไปตามหลักกฎหมาย คำนึงถึงสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา และป้องกันไม่ให้กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง