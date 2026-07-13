โซเชียลแห่ขุดคลิป หมอปลาย เตือนไฟไหม้ใหญ่ หลังเหตุสลดโรงเบียร์ คร่า 27 ชีวิต

ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายในโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 27 ราย และกลายเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วประเทศ โลกออนไลน์ได้กลับมาแชร์คลิปคำทำนายของ หมอปลาย พรายกระซิบ นักพยากรณ์ชื่อดัง ซึ่งเคยกล่าวเตือนถึงความเสี่ยงของเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ไว้ล่วงหน้า จนถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง
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คำทำนายดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยหมอปลายระบุว่า ช่วงเวลาต่อจากนั้นอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้หลายจุดจากความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า พร้อมกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดในสถานที่มีผู้คนจำนวนมาก
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บางช่วงของคำทำนายระบุว่า จะเกิดเหตุไฟไหม้จากของเสื่อมสภาพ และมีไฟลุกลามในหลายพื้นที่ ก่อนอธิบายเพิ่มเติมว่า ต้นตออาจมาจากสายไฟเก่าหรือระบบไฟฟ้าที่ชำรุด ภายในร้านหรือสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น แม้พื้นที่จะไม่ได้มีขนาดใหญ่ก็ตาม
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หลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ครั้งล่าสุด หลายคนจึงนำคำทำนายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีรายละเอียดบางส่วนสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนไม่น้อยที่มองว่าเหตุเพลิงไหม้ควรอธิบายด้วยข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ มากกว่าการเชื่อมโยงกับเรื่องเหนือธรรมชาติหรือคำพยากรณ์
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ทั้งนี้ สาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลการพิสูจน์หลักฐานและการสืบสวนอย่างเป็นทางการจะเป็นข้อมูลสำคัญในการสรุปสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยในอนาคต