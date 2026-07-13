เนวิน ฟ้อง เสรีพิศุทธ์ คดีหมิ่นประมาท-แจ้งความเท็จ เจ้าตัวประกาศสู้คดี ขอศาลเรียกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงพิสูจน์ข้อเท็จจริง

13 กรกฎาคม 2569 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ในคดีหมายเลขดำ อ.1459/2569 ซึ่งมีนายเนวิน ชิดชอบ เป็นโจทก์ ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งความเท็จ โดยศาลจังหวัดบุรีรัมย์นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น.
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พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า การถูกฟ้องครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในชั้นศาล พร้อมเตรียมยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของนายเนวินและครอบครัว รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิสูจน์ว่าการครอบครองที่ดิน การก่อสร้างอาคาร สนามฟุตบอล สนามแข่งรถ ตลอดจนข้อกล่าวหาเรื่องการปิดถนนและถมคลองสาธารณะ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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อดีต ผบ.ตร. ยังย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2538 ที่ตนเป็นผู้จับกุมหัวคะแนนการเมืองพร้อมเงินสด 11.4 ล้านบาท ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาจำคุกผู้เกี่ยวข้อง พร้อมอ้างถึงคดีที่ตนเคยถูกฟ้องกลับและภายหลังได้ฟ้องกลับฐานฟ้องเท็จ จนมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเพิ่มเติม
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นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังกล่าวพาดพิงถึงประเด็นทางการเมืองหลายเรื่อง ทั้งการเลือกตั้ง การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การโยกย้ายข้าราชการ และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นความเห็นและข้อกล่าวหาที่ตนระบุผ่านโพสต์ดังกล่าว
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สำหรับสาเหตุของการฟ้องร้อง ตามคำฟ้องของโจทก์ ระบุว่า การที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนและเข้าแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของนายเนวินและครอบครัว เป็นข้อความอันเป็นเท็จ และเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา รวมทั้งแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
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อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยืนยันว่าจะใช้กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นเวทีพิสูจน์ข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่ามีหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลประกอบอยู่แล้ว และจะเดินหน้าติดตามประเด็นการครอบครองที่ดินต่อไป
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ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาและข้ออ้างต่างๆ ที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุในโพสต์ เป็นการแสดงความเห็นและข้อกล่าวอ้างของฝ่ายจำเลย ซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด