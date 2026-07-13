39 เสียงหนุน 'ภัทราภรณ์' ขึ้นแท่นประธานสภา กทม. หญิงคนแรก จากพรรคประชาชน

13 กรกฎาคม 2569 สภากรุงเทพมหานครเปิดประชุมนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภา กทม. โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเลือก นางภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย หรือ "ส.ก.เนอส" สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ จากพรรคประชาชน ดำรงตำแหน่งประธานสภา กทม. คนที่ 26 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 39 เสียง ส่งผลให้เธอกลายเป็นประธานสภา กทม. หญิงคนแรก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสภากรุงเทพมหานครเมื่อ 53 ปีก่อน อีกทั้งยังเป็นสมาชิกสภา กทม. จากพรรคประชาชนคนแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
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ในการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. เมธาวี ธารดำรงค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว ได้วินิจฉัยให้ดำเนินการลงมติเลือกประธานสภาตามข้อเสนอของ นภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน จากพรรคประชาธิปัตย์ โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิดเผยด้วยการยกมือเหนือศีรษะ พร้อมให้สมาชิกรับรองความถูกต้อง ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตรวจนับองค์ประชุม
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ต่อมาเวลา 11.25 น. ที่ประชุมได้ลงมติเลือกประธานสภา กทม. ผลปรากฏว่า นางภัทราภรณ์ได้รับเสียงสนับสนุน 39 เสียง ขณะที่ วิรัช คงคาเขตร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเสียงเห็นชอบ 7 เสียง ส่งผลให้นางภัทราภรณ์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา กทม. อย่างเป็นทางการ
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การได้รับเลือกครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการเมืองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ประธานสภา กทม. นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสภาเมื่อกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมทั้งสะท้อนบทบาทของพรรคประชาชนที่สามารถส่งผู้แทนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภา กทม. ได้เป็นครั้งแรกเช่นกัน
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ภายหลังการเลือกประธานสภาเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้เดินหน้าพิจารณากำหนดจำนวนตำแหน่งรองประธานสภา กทม. ก่อนเข้าสู่กระบวนการลงมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป