ไฟไหม้โรงเบียร์พรากชีวิตนักดนตรี นักร้องเสียชีวิต-มือกลองอาการสาหัส หัวหน้าวงทศกัณฐ์โพสต์สุดสะเทือนใจ วอนหยุดแชร์ รอปาฏิหาริย์

เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวยังคงสร้างความสะเทือนใจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดหัวหน้าวง "ทศกัณฐ์" วงดนตรีที่ทำการแสดงในคืนเกิดเหตุ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าของสมาชิกในวง ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนร่วมวง และแฟนเพลงที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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หัวหน้าวงระบุว่า "บรีส" นักร้องนำของวง ซึ่งเป็นแฟนของตน ได้เสียชีวิตแล้ว ขณะที่ "ดิน" นักร้องชายอีกคน ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่ที่ใด ส่วน "พี่กวาง" มือคีย์บอร์ด ยังไม่สามารถติดต่อได้เช่นกัน ด้าน "บิว" มือกลอง ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ในอาการสาหัสและต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
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พร้อมกันนี้ หัวหน้าวงยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ให้ชะลอการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน โดยระบุว่า "รบกวนหยุดแชร์ก่อนนะครับ อาจจะมีปาฏิหาริย์" พร้อมกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้กับสมาชิกวงและครอบครัวผู้ประสบเหตุ
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ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าไปแสดงความเสียใจและร่วมส่งกำลังใจเป็นจำนวนมาก ขณะที่หลายคนยังคงเฝ้ารอข่าวดีของสมาชิกที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ร่วมงานและบุคลากรในวงการดนตรีอย่างกว้างขวาง
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ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ รวมถึงติดตามข้อมูลผู้ประสบเหตุและผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อไป